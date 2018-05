Reguladores británicos multaron al presidente ejecutivo de Barclays , Jes Staley, con 642,430 libras (US$ 870,428) por violar las normas de conducta al intentar identificar a la persona que envió cartas criticando a un empleado del banco.

La multa impuesta por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por sus siglas en inglés) y la Autoridad de Regulación Prudencial incluyó un descuento del 30% para Staley por facilitar un acuerdo en una etapa temprana.

"Las acciones del señor Staley se alejaron de los estándares de integridad, cuidado y diligencia esperables en el CEO de una firma regulada", dijo la FCA.

Los reguladores dijeron que la multa fue solo de 10% de su paquete salarial completo. Aunque traza una línea en un episodio que algunos expertos pensaban que podía haberle costado el empleo, Staley es el primer CEO en ejercicio de un gran banco que se enfrenta a una penalización así.

Barclays no realizó comentarios de inmediato, pero se espera que a lo largo del viernes imponga otra multa por su cuenta a Staley.

Los argumentos del órgano regulador serán leídos en detalle por los legisladores, que buscan garantizar que los máximos funcionarios bancarios respondan por sus acciones en un momento en que crecen las voces que piden una mejor protección para los informantes.

Los reguladores no llegaron a decir que Staley no merece seguir en el cargo, pese a que intentó en dos ocasiones descubrir quién escribió cartas expresando su "preocupación de una naturaleza personal" sobre un alto cargo no identificado.

"El señor Staley actuó de manera irracional al proceder de esa forma y, al hacerlo, arriesgó minar la confianza en la política de delación de Barclays y las protecciones que dan garantías a los informantes", señaló la FCA.