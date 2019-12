La aerolínea low cost Sky Airlines realizó en la víspera un balance de sus resultados en Perú. Así, dentro las dificultades que se encontró para impulsar el turismo a nivel internacional fue el precio de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) o también conocida como tarifa de embarque.

Las tasas de embarque es el valor que se cobra a los pasajeros por el uso de las instalaciones aeroportuarias y ésta se encuentra incluida en los boletos aéreos.

En Perú estos gastos están relacionado con los diversos servicios prestados por Lima Airport Partners (LAP), empresa concesionaria del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Así, el TUUA internacional tiene un precio de US$ 30.43 equivalente a S/ 102.55, de manera que este monto se incluye en el boleto aéreo del pasajero cuando sale del país.

Así, la tasa de embarque para vuelos internacional de Perú se ubica por encima de Argentina (US$ 29), Chile (US$ 26), pero por debajo de Colombia (US$ 39), México (US$ 45.18) y Ecuador (US$ 52.73).

En esa línea, el gerente general de Sky Airline de Perú, José Raúl Vargas, explicó que al reducir esta tarifa, ello podría generar mayor flujo de turistas extranjeros.

Según dijo, diversos países de la región han tenido iniciativas de bajar estas tasas para poder abaratar los pasajes. A modo de ejemplo citó Chile, en donde hasta agosto de 2018 la tasa de embarque se ubicaba en US$ 30, en julio de este año se redujo a US$ 26 y para el próximo año se espera una nueva reducción a US$ 24.

“Entonces en la medida que eso se pudiera reducir (la tarifa), claramente sería más atractivo tener más pasajeros volando fuera. Estamos en el promedio, hay países más caros como Ecuador, pero hay países que sí han tomado iniciativas concretas para poder hacer reducciones en aras de poder incentivar el turismo”, precisó a Gestión.pe.

Precisó, además, que el TUUA para una aerolínea low cost sigue siendo muy importante en su composición tarifaria, puesto que “una aerolínea que vende US$ 1,000 es una cosa, pero nosotros que vendemos tarifas de US$ 10, entonces cada centavo cuenta y ese es el foco de nosotros como aerolínea, de ver cómo reducir los costos”.

No todas son low cost

El ejecutivo precisa que si bien la aerolínea SKY es low cost -se viaja solo con un bolso de mano y allí radican los precios bajos-, el 70% realiza viajes bajo este formato, en tanto el 30% restante añade otros servicios, como el cambio de asiento o equipaje en la maletera.

En esa línea, indicó que ahora se debe impulsar el crecimiento de la disponibilidad de esas tarifas low cost, pues no todas las aerolíneas las ofrecen.

“De lo que se trata ahora es crecer la disponibilidad de esas tarifas, porque puedes vender desde S/ 1 pero 5 asientos y otra cosa es vender todo el avión, entonces es la cantidad de tickets a esa tarifa lo que estamos apuntando, eso es lo que queremos que crezca y es lo que seguramente va a crecer”, mencionó.