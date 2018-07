Récord de fusiones y adquisiciones lleva a pensar cuánto durará

Operaciones multimillonarias en dólares que van a redefinir los sectores de la salud y los medios hacen que el 2018 se encamine a convertirse en el mejor año de que se tenga registro hasta el momento para las fusiones y adquisiciones globales. Ahora, luego de cinco años sin precedentes de una actividad extraordinaria, los negociadores de acuerdos comienzan a hacer un llamamiento a la prudencia.

Las compañías anunciaron transacciones por US$ 2.1 billones en el primer semestre del 2018, lo cual encamina este año a superar el total de US$ 4.1 billones del 2007, según datos reunidos por Bloomberg.

Los datos muestran que 24 adquisiciones superiores a los US$ 10,000 millones impulsaron las cifras, incluidas la compra de Shire Plc por Takeda Pharmaceutical Co. en US$ 62,000 millones y la absorción de Sprint Corp. por T-Mobile US Inc. en US$ 26,500 millones.

Si bien la fuerza de las fusiones y adquisiciones continúa, algunos asesores comienzan a preguntarse cuánto tiempo más puede seguir este delirio. Con todo, a diferencia de la burbuja de las punto-com en 2000 o la crisis de las hipotecas de alto riesgo de 2007, esta vez no aparece ninguna amenaza clara en el horizonte. Como posibles peligros se menciona, en cambio, un sinnúmero de señales de advertencia.

“Los mercados de fusiones estadounidenses y europeos funcionan a todo vapor, y estamos viviendo un momento favorable a asumir riesgos”, dijo Eamon Brabazon, codirector de fusiones y adquisiciones para Europa, Medio Oriente y África de Bank of America Corp.

“Lo que aparece, tiende a normalizarse con el tiempo”, dijo, mencionando posibles vientos en contra como valuaciones altas, incertidumbre en materia de regulación y normas antimonopolio y riesgos geopolíticos.

“Quien ya vio ocurrir esto y participa en el mercado de fusiones y adquisiciones de manera habitual, debe ser consciente de que en cierto momento algunos de estos riesgos podrían ejercer una influencia de enfriamiento del mercado”, dijo Stephen Arcano, socio de M&A y responsable global de transacciones del estudio jurídico Skadden Arps Slate Meagher & Flom LLP.

Pero por ahora el apetito de adquisiciones se mantiene fuerte. El miércoles, 21st Century Fox Inc. de Rupert Murdoch elevó su oferta por Sky Plc, lo cual valora a la emisora en 24,500 millones de libras (US$ 32,000 millones) y mejora la oferta anterior de Comcast Corp.

Desde que el Índice S&P 500 alcanzó un máximo récord en enero, una guerra comercial con China cada vez más amplia y tensiones geopolíticas en torno de la relación de los Estados Unidos tanto con Corea del Norte como con Irán agitaron los mercados.

Entes reguladores como el Comité de Inversiones Extranjeras de EE.UU. tomaron medidas enérgicas contra las compras de compañías locales por parte de posibles adquirentes extranjeros, con lo que se frustró la mayor operación del año cuando el organismo dijo que el intento de Broadcom Inc. de adquirir Qualcomm Inc. podía representar un riesgo para la seguridad nacional. El presidente estadounidense Donald Trump frenó la transacción en marzo.

Los inversores también están empezando a hacer un llamamiento a la prudencia con respecto a los niveles récord de fusiones y adquisiciones, lo que hizo bajar las acciones de compañías que anunciaron el mayor nivel de acuerdos en al menos diez años.