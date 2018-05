Realidad para minoristas tradicionales con irrupción de Amazon

Ahora que Amazon representa más del 40% de todo el gasto en línea en EE.UU., los minoristas tradicionales deben dividirse lo que queda.

Walmart Inc., Target Corp. y Best Buy Co. han hecho grandes inversiones en los últimos años en el comercio electrónico remodelando sitios web, ofreciendo más opciones de entrega y realizando adquisiciones como la de US$ 16,000 millones de Walmart por la india Flipkart.

Pero las tasas de crecimiento se ralentizan naturalmente a medida que maduran sus unidades en línea, y todo ese gasto está afectando la rentabilidad en un sector que ya opera con márgenes estrechos.

Eso ha afectado a los inversionistas, que castigaron a las tres compañías después de sus resultados del primer trimestre, pese al fuerte crecimiento que registraron las ventas en todos los ámbitos.

Al menos un CEO de una firma minorista no pone mucho énfasis en las tasas de crecimiento de las punto.com.

El máximo ejecutivo de Best Buy, Hubert Joly, dijo el jueves que dividir las ventas en línea por separado "podría no tener sentido" en el futuro, ya que la mitad de los pedidos en línea de la empresa se recogen dentro o se envían desde sus tiendas.

Los máximos ejecutivos de Target y Walmart también dicen que quieren servir a los clientes de cualquier manera que deseen, ya sea en línea o no, siempre que estén gastando.