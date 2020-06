Las medidas de aislamiento social y el acelerado crecimiento del e-commerce en el Perú impulsaron los planes de digitalización de la cadena de centros comerciales del Grupo Intercorp, Real Plaza.

“Desde hace más de un año, estamos trabajando en nuestra estrategia de omnicanalidad; hemos decidido reinventarnos y lanzar Real Plaza Go”, señaló Alfredo Oliva, director de negocios de Real Plaza.

Esta nueva plataforma operará como un mall digital, dijo.

La nueva plataforma integrará un marketplace con tres nuevos servicios: Auto go (drive thru), Shopper Real Plaza y un servicio de click and collect.

Así, a través del servicio de Auto go, los usuarios podrán recoger sus compras en el auto sin necesidad de salir de su vehículo; será implementado inicialmente en Real Plaza Salaverry.

“El servicio de shopper permitirá a los clientes contactar con nuestros compradores especializados a través de WhatsApp, ellos realizarán las compras y luego el cliente podrá seleccionar el método de recojo o envío”, explicó Oliva.

En el caso del click and collect, los usuarios podrán recoger sus productos de puntos habilitados dentro de los malls.

Estos servicios estarán disponibles inicialmente en algunos centros comerciales de Lima y provincias, y la empresa proyecta extenderlos a todos sus 21 locales. También ofrecerán un servicio de delivery y tener una cobertura nacional.

Oferta de productos

Respecto al portafolio que ofrecerá Real Plaza Go, el ejecutivo señaló que contará con más de 150 marcas y 60,000 productos. “En esta primera fase nos estamos enfocando en nuestras tiendas ancla, Oechsle, Promart y Plaza Vea”, sostuvo.

Señaló que en el caso de Plaza Vea se contará con todo el portafolio non food y en un futuro se integrará la categoría de alimentos.

Más adelante, proyectan incluir todas las marcas que ofrecen los locales de Real Plaza, debido a que el enfoque es ofrecer al cliente la misma variedad que se encuentra en los malls.

En esa línea, Oliva dijo que ofrecerán la opción de incorporarse al marketplace marcas que no tengan un local con Real Plaza. “La idea es trabajar con estas marcas y, por qué no, en un futuro trabajar con un local de estas en nuestros malls”, destacó.