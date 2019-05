Rappi: startup colombiana de US$ 3,500 millones tras apuesta de SoftBank

La apuesta de SoftBank Group Corp. en Rappi por US$ 1,000 millones ha convertido a la aplicación de entregas en una de las compañías tecnológicas más valiosas de Latinoamérica, según personas con conocimiento del acuerdo.

La compañía con sede en Colombia vale aproximadamente US$ 3,500 millones después de que los Fondos de Innovación y de Visión de la compañía japonesa acordaron el mes pasado invertir US$ 500 millones cada uno, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas pues el acuerdo es privado. Una portavoz de Rappi no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Rappi, que opera en siete países, donde emplea a ejércitos de mensajeros en bicicleta que entregan mercado, comida y productos de decenas de miles de empresas, alcanzó el año pasado el estatus de unicornio, término que define a una empresa tecnológica cuyo valor es de US$ 1,000 millones o más.

A sus US$ 3,500 millones, se une a las empresas privadas más valiosas de Latinoamérica, junto con Nubank de Brasil, que se especializa en servicios financieros. Algunas otras ahora son públicas.

El acuerdo de SoftBank, parte de los US$ 5,000 millones del Fondo de Innovación en la región, se produjo porque las inversiones de capital de riesgo en startups latinoamericanas se cuadruplicaron desde el 2016 a US$ 2,000 millones el año pasado, según la Asociación de inversiones de capital privado en Latinomérica.

Como parte de la inversión de SoftBank, la más grande en Latinoamérica, Jeffrey Housenbold, socio gerente de SoftBank Investment Advisers, se unirá a la junta directiva, dijeron las compañías en una declaración conjunta del 30 de abril.

Rappi "tiene el potencial de expandirse mucho más allá de su negocio actual y convertirse en una de las compañías tecnológicas más importantes de Latinoamérica", dijo Housenbold en el comunicado.