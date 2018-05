Rabieta de Musk le cuesta US$ 300 millones por caída de Tesla

El burlón desdén de Elon Musk a las preguntas de los analistas está resultando costoso.

El multimillonario puso fin a las preguntas sobre los requisitos de capital de Tesla Inc. y si retendría a los poseedores de reservas del Modelo 3 en una conferencia telefónica sobre resultados financieros el miércoles, describiendo las preguntas como "muy secas" y "no buenas".

Los inversionistas están desaprobando su actuación. Las acciones del fabricante de automóviles caían 6.22% a las 9:51 a.m. en Nueva York, y reducían su fortuna en alrededor de US$ 300 millones a US$ 19,500 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.

La caída de Musk se produce en medio de una mala semana para dos magnates tecnológicos. Evan Spiegel y Bobby Murphy de Snap Inc. vieron caer su valor neto más de 22% el miércoles después de que la compañía dijera que los aumentos de ingresos serán aún menores en el trimestre actual luego que los usuarios de su aplicación para compartir fotos móviles se rebelaran contra un rediseño.