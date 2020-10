Tras los efectos generados en la economía por el COVID-19, muchas industrias y proyectos de inversión han realizado ajustes en sus gastos operativos. Los costes de energía en las instalaciones industriales equivalen a más del 50% de los costes de producción y en las centrales de generación eléctrica a más de 70% de los costes de explotación. Aunque estos no se puedan reducir significativamente, los beneficios netos fluctúan entre los US$ 100.000 y US$ 300.000 anuales, según Minsait, una compañía de Indra.

Por ejemplo, en las centrales térmicas los costos de combustible pueden sumar hasta el 70% de los costos de producción. Por ello, una mejora del 1% en la tasa de calor equivale US$ 300.000 anuales para una instalación de tamaño mediano.

El porcentaje de activos que una empresa puede digitalizar fluctúa entre 85% a 90%. En el Perú, las empresas que más demandan soluciones de ahorro energético pertenecen a los sectores de energías renovables, utilities industriales, oil&gas y minería.

Solo el 30% de las compañías hacen uso de la analítica del dato en las decisiones. A pesar de ello, Minsait estima que la demanda de soluciones que ofrezcan análisis predictivos basado en data histórica crecerá en 75% durante los próximos cinco años.

Según Alejandro Muñoz, gerente de Energía en Minsait, las soluciones de APM (Application Performance Management) reducen los costos de mantenimiento en un porcentaje inicial del 10% al 15% y los costes energéticos en más de un 5%. Asimismo, a través de esta tecnología la operación podrá incrementarse hasta en un 10% gracias a la mayor disponibilidad de los activos.

Por ejemplo, Onesait APM facilita el mantenimiento predictivo a través de su funcionalidad para la medición del índice de salud de las instalaciones y de equipamiento, lo que aumenta la eficiencia en el desarrollo de la gestión de activos. Mediante la analítica de datos, a través de algoritmia avanzada, es posible detectar indicios de fallos potenciales de los equipos antes de que ocurran y tomar decisiones que permitan una eficiencia en la gestión.