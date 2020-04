Para muchos peruanos la cuarentena llegó de sorpresa; obligándolos a suspender súbitamente las actividades o planes que tenían en marcha.

Según un reporte de CCR Cuore, el 54% de limeños postergó negocios o actividades laborales debido al aislamiento social; el 25% postergó un viaje y el 21% perdió una oportunidad laboral; esto se incrementa en el NSE C (24%).

“A muchos los agarró fríos esta situación y se empezaron a hacer coordinaciones recién desde ese momento sobre como sobrellevar la cuarentena”, señaló Lydije Rosas, directora de estudios de CCR Cuore.

El estudio también reveló que lo primero que harán los limeños al levantarse la cuarenta será impulsar los temas comerciales en su negocio, empresa, o centro de labores (54%), seguido de visitar familiares.

Home Office

Además, el trabajo desde casa o “home office” ha sido implementado y utilizado por lo menos por el 50% de los entrevistados; siendo más marcado en los NSE A y B.

Entre quienes han logrado aplicar esta modalidad laboral, el 71% señaló que esto les ha permitido combinar su trabajo y pasar más tiempo con su familia; el 33% logró trabajar part time para dedicarle el resto del tiempo a labores del hogar.

Sobre las medidas tomadas por el gobierno si bien más de la mitad de encuestados considera que con las medidas dadas se combatirá pronto al covid-19; existe un segmento (44%) que percibe que esto no terminará a corto plazo, principalmente por la falta de cumplimiento por parte de la población a las medidas dadas, sugiriendo que estas debieran ser más drásticas.

Canales de compra

Asimismo, el estudio evidenció que durante este periodo de cuarentena el 34% de limeños está realizando más compras en mercados tradicionales.

“Observamos un retorno al mercado tradicional y a las bodegas -29% más compra en este canal-; muchos consumidores que acostumbraban ir a supermercados han regresado hacia otros canales debido a que encontraban una falta de stock en el canal moderno e incluso góndolas vacías para algunas categorías”, señaló Lydije Rosas.

No obstante, la ejecutiva precisó que este retorno no significa que los limeños no hayan asistido a supermercados en este periodo. El informe también reveló que el 50% de limeños se abasteció al menos una vez en un supermercado; sin embargo solo para el 28% fue un canal frecuente.