El gobierno, a través del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS), viene impulsando que las empresas privadas provean del servicio de agua potable a las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS). De esta manera se busca cubrir las necesidades de 10 millones de peruanos que enfrentan problemas de abastecimiento de este recurso.

Francisco Dumler, presidente de Sedapal, indicó que esto no es nuevo, ya que es una propuesta que hizo al MVCS, hace más de un año cuando inició su gestión. ¿Cuál es la ventaja?

“Que el privado pone el servicio, y obviamente les interesa tarifar lo antes posible con lo que se gana una alta eficiencia”.

“En el caso de Sedapal, esto sería parte de sus portafolios de seguridad hídrica para garantizar el agua en aquellos sitios en donde la relación costo-beneficio de traer un nuevo proyecto de agua es más costosa. Entonces, se le pide al privado que tiene know-how y la tecnología, que ponga el proyecto. Así de fácil”, señaló el funcionario.

Hoy en día, Sedapal procesa casi 30 metros cúbicos por segundo en todo su sistema de abastecimiento con un portafolio diversificado. Tiene la planta del consorcio Agua Azul en Chillón, batería de pozos subterráneos que surte a Lima, dos megaplantas en el centro (Atarjea y Huachipa), y en las próximas semanas debería entrar en operación el primer proyecto de desalación Provisur, para 100 mil pobladores de San Bartolo, Santa María, Punta Hermosa y Punta Negra.

Todo esto constituye un mix de inversiones y tarifas. Cada cinco años se le entrega a Sunass un proyecto, y ellos autorizan el diseño de una tarifa basada en tu portafolio de inversiones y en base a los costos de operación y producción del agua, explicó Dumler.

“Si traes un operador, tiene que circunscribirse a esa tarifa promedio. El problema es cuando tienes ciudades con 40 % o 50% de abastecimiento agua, la pregunta es ¿soporta el portafolio subir la tarifa para sostener ese servicio de compra de agua?, ¿tienes las redes para la distribución?, ¿tienes las plantas de tratamiento?”, cuestionó el titular de Sedapal.

A lo mejor el sistema se vuelve ineficiente, se responde Dumler. “Porque primero debes hacer redes, después las plantas de tratamiento, para después decir que tienes un problema de demanda de producción de agua y entregársela a la población”.

En ese sentido, valoró esta iniciativa y recalcó que este esquema de agua también se puede replicar para suministro o tratamiento de aguas residuales.

Calidad del agua

Dumler enfatiza que la Norma nacional de calidad de agua potable es clara y los proveedores deben entregarla como se exige, si no es así, no se les paga y son multados. Y eso está en un contrato.

“En el MVCS se terminó sacando esto en el TUO de la Ley de servicios de agua y saneamiento, y posteriormente se sacó el reglamento que establece que podrías hacer estos contratos por hasta 20 años, en los que llamamos en el sistema hidroeléctrico el take or pay, el agua que produces te la compro. Es el esquema que funciona aquí”, añade el directivo.

Resaltó que al venir de una institución como la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y como exministro de Vivienda, es lo primero que aprendió, qué agua entregar a la población, cuál es el estándar de calidad, y en el caso de una empresa de agua un requisito es que deben ofrecerla las 24 horas.

En esa línea, José Luis Ruiz, director académico de la Escuela de Gestión Pública de la UP, sostuvo que es necesario exigir que el agua sea de igual o mejor calidad que la que está recibiendo la EPS. “Debe haber una mejora y esto debe ser considerado por el regulador”.

Ruiz valoró como positiva la iniciativa para que las empresas se involucren en la provisión de agua. Acotó que actualmente se discute en el mundo cómo atraer inversión privada al sector de agua y saneamiento, aunque muchos lo ven como tabú y genera reacciones negativas.

“Dicho esto, permitir que las empresas privadas puedan venderle agua a las EPS me parece un paso a la dirección correcta, partiendo de un análisis claro, hoy día como estamos organizados, no estamos en capacidad de darle ese servicio a la población. Desde el punto de vista conceptual y general es un buen paso”, dijo Ruiz.

Una opinión discrepante es la del investigador principal de Grade, Hugo Ñopo, quien refirió que el agua es un servicio básico, es un derecho, “y si en algo hemos errado en los últimos años es en creer que los mercados pueden ser útiles para distribuir derechos. Hay un problema allí”.

“Hoy lo estamos viendo con la salud y con la educación. La privatización de los servicios de agua, un derecho básico, puede traer serios problemas, hay que ser muy cuidadosos. Debe haber una provisión pública de estos servicios porque son derechos”, puntualizó.

Para Ñopo mediatizar un servicio como el agua por una economía de mercado, no es el camino y lo estamos viendo. En la misma línea, añadió que Sedapal siempre va a argumentar que tiene problemas operativos, pero es urgente que resuelva sus problemas.

Desafíos

Para Ruiz, esta iniciativa tiene dos niveles de desafío. El primero es la parte normativa o institucional. Lo que anuncia el MVCS es que se está abriendo esta posibilidad que estaba con candado para que entre el sector privado. ¿Es lo único que se debe hacer? No. Hay todo un tema de reglamentación, precisó.

Mencionó el criterio de adicionalidad, es decir que el sector privado ofrezca agua que antes no tenía a su alcance la EPS. Asimismo, realzó el rol de la ANA como participante de esta transacción al igual que Sunass. Y resaltó la posibilidad de alentar una economía circular, para que las empresas traten sus aguas residuales para venderlas.

Otro desafío, apuntó el docente de la UP, es el financiero. “Si el precio que quiero pagar por ese volumen de agua no es atractivo, los privados no van a reaccionar a esta situación. Ahí viene el gran desafío. Cuál es la estructura financiera que haga que el privado quiera ofertar agua”.

Ruiz apuntó que muchas EPS en Perú están en una situación financiera complicada, por lo que se debe establecer la tranquilidad al sector privado que va a poder vender, pero también que pueda cobrar y el pago esté asegurado.