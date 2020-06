A pocos años de la publicación de la ley que regula el uso medicinal del cannabis y sus derivados, aún queda mucho trabajo pendiente para poner estos productos al alcance de la gente.

"El Perú tiene una reglamentación avanzada, que permite el desarrollo de una industria fuerte que también podría beneficiar a la economía del país, especialmente en momentos como el actual, en que cualquier oportunidad de crecimiento será muy bienvenida", comenta Luis Larrabure, médico y director de Spectrum Therapeutics Perú, división medicinal de Canopy Growth, sobre el potencial del sector en medio del enfriamiento económico ocasionado por la pandemia.

La reglamentación del Perú sobre el uso terapéutico del cannabis, publicada en 2019, se considera una de las más completas de la región, ya que un paciente con receta médica podrá adquirir sus medicamentos directamente en las farmacias, considera.

No obstante, Larrabure señala que si bien la normativa inicial es positiva, "aun se tiene que trabajar para garantizar el acceso real a los pacientes", indica. "Los retrasos en esto pueden desplazar inversiones locales e internacionales", advierte.

“Esta industria tiene la característica de una startup, donde puedo aplicar mis conocimientos para construir una estrategia de crecimiento en el Perú y la región de América Latina”, comenta Larrabure, quien ha trabajado durante los últimos 10 años en diferentes funciones en la industria farmacéutica.

Spectrum Therapeutics lanzará a fines de este año la segunda clase del curso de su programa de educación médica en el Perú, mediante un acuerdo con la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH). El programa, denominado Uso de Medicamentos Cannabinoides en la Práctica Médica, es el primer curso de postgrado en el país y en su primera fase capacitó a 240 médicos de diferentes áreas de práctica, a principios de 2019

Potencial

En el Perú, se estima que hasta 1.5 millones de personas sufren hoy en día de afecciones médicas que podrían ser tratadas con cannabis medicinal.

El cannabis medicinal también se utiliza y ha demostrado mejorar los síntomas de enfermedades comunes como la demencia, el Alzheimer, el autismo, enfermedades autoinmunes como la enfermedad de Crohn, la colitis y la fibromialgia.

"Algo que siempre ha llamado la atención es que, a pesar de todos los avances de la medicina, todavía hay muchos pacientes que simplemente no tienen sus necesidades terapéuticas satisfechas, y esto es muy preocupante. Las razones van desde la falta de soluciones terapéuticas, pasando por la falta de acceso a los tratamientos, hasta el hecho de que muchos pacientes no responden a los tratamientos existentes", señala Larrabure.

Según The LATAM Cannabis Report, elaborado por Prohibition Partners, el mercado de cannabis medicinal en el Perú, al 2028, se proyecta en US$ 98.5 millones. Si se le suma un eventual mercado recreacional y otro industrial, el estimado sube a US$ 147.2 millones.