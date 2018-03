Según la cuarta edición del Estudio de Fusiones y Adquisiciones en el Perú, realizado por PwC, el 61% de empresas peruanas encuestadas considera a la ausencia de Targets atractivos como uno de los impedimentos principales, al momento de participar de un proceso de Fusiones y Adquisiciones (F&A).

De acuerdo con el 44% de las corporaciones que participaron en el informe, el principal objetivo de una compañía al plantear su estrategia de transacciones es originar una sinergia que mejore la eficiencia operativa; mientras que para un 40% el propósito sería la expansión de la base de clientes.

Los resultados obtenidos por el estudio señalan que las compañías actualmente identifican como una gran oportunidad el apostar por los servicios de banca de inversión.

El 48% de las compañías encuestadas disponen de un equipo de Desarrollo de Negocios, que tiene como función la identificación de oportunidades de F&A. Por otro lado, un 40% señalaría a los equipos de Banca de inversión como el principal medio para este fin.

El estudio contó con la participación de la Asociación de Empresas Familiares en el Perú (AEF) por primera vez.

Comparando la situación actual con el 2016, el mercado de transacciones al cierre del último periodo registró una mayor presión sobre los volúmenes promedio por transacción. Esta acción fue influenciada por una creciente contracción de la actividad en sectores tradicionales del mercado local (Materiales e Industriales).

Para el 2017, se registró 69 transacciones; resultado menor al 2016, que cerraba ese año con 87 operaciones.

Dentro de las 69 operaciones registradas en el 2017, 46 correspondieron a capitales extranjeros con targets peruanos (inbound) por un valor total de US$ 3,348 millones; 5 fueron empresas con capitales peruanos adquiriendo empresas extranjeras (outbound), por US$ 23 millones; y 18 fueron operaciones internas por un total de US$ 541 millones.

En términos de número de transacciones, el mercado local sigue manteniendo un estado de contracción, debido a un menor dinamismo en sectores tradicionales en Perú, tales como el industrial y el de materiales. Debido a esto, se registra un impacto en el valor promedio por transacción, generando así una baja hacia el cierre del año.

Para fines del año 2017, se identificó cerca de 69 transacciones públicas, por un valor total de US$ 4,001 millones, incluyendo aquellas donde Perú es el principal país de domicilio. Si bien el mercado se mantuvo activo, los volúmenes de transacciones registraron una disminución de 37% respecto al año anterior. Sumado a ello, el valor promedio por número de transacción pasó de US$ 73.1 millones a US$ 58 millones.

Sobre el estudio, Nicolás Oberrath, socio de consultoría de Negocios de PwC, declaró que “existe una disposición de muchas empresas en considerar fusiones y adquisiciones, tanto de lado del comprador como vendedor, a pesar de que en muchas ocasiones las expectativas no se alinean. Los activos que se han vendido en los últimos meses han captado el interés del mercado, debido a los altos activos con los cuales han sido obtenidos”.

El escenario político incierto y una cartera de proyectos de inversión paralizada han alterado el desempeño del sector Minería y Construcción, pese a la recuperación de precios de metales registrada durante el 2017.

Los movimientos de ese año indicarían que la actividad se habría mantenido concentrada en empresas de tamaño medio a bajo, esperando señales del mercado para identificar potenciales targets.

Falta de targets atractivos

Las empresas familiares no son ajenas a esta tendencia. El 57% de las compañías que participaron en el estudio señalaron no haberse involucrado en un proceso de F&A, entre las cuales el 31% indicó la falta de targets atractivos como la principal razón. Adicionalmente, el 56% señaló la falta de entendimiento del proceso, mientras que la preferencia por el crecimiento orgánico obtuvo 38%.

Para el 42% de encuestados, el principal riesgo asociado al proceso de transacciones en F&A es la falla en una integración efectiva, seguida por una inadecuada valuación del target (25%).

Perspectivas de las Fusiones y Adquisiciones en el mercado local

Para los encuestados, Perú (23%) y Colombia (21%) serían los países con mayor atractivo para ejecutar inversiones. Sobre las transacciones esperadas para realizar en su compañía dentro de los próximos 12 a 18 meses, el 56% de encuestados señalarían un crecimiento a través de una Fusión y/o Adquisición; seguido de un 31% por Desinversión.

El sector consumo es el rubro con mayor atractivo para ejecutar una próxima inversión (23%), seguido en un mismo nivel el sector Energía (19%) y Materiales (19%).

Dato

Cerca de 48% de los corporativos que participaron en el Estudio mantiene un nivel de ingresos mayor a los US$ 200 millones. En el caso de las consultoras, 73% de las respuestas provino de empresas relacionadas a banca de inversión, mientras que 18% correspondió a estudios de abogados.