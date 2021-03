Empresas







Purdue Pharma, fabricante del adictivo OxyContin, propone plan de US$ 10,000 millones para salir de bancarrota La firma entregó este lunes por la noche en un tribunal de quiebras de White Plains (Nueva York) los documentos de su plan de restructuración, que incluye un monto de US$ 4,275 millones con el que no se contaba antes y aportado por la familia propietaria, los Sackler, a lo largo de los próximos nueve años para resolver demandas civiles.