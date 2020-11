La tienda de productos naturales Punto Orgánico reportó que sus ventas este año han tenido un crecimiento promedio de 40% mes a mes, sostenido por el éxito de su canal online y el cuidado que han adoptado las personas por la pandemia. De esta manera, superan su facturación mensual del 2019 que fue de S/ 170 mil en promedio.

Gracia Flórez-Estrada, dueña de la tienda ubicada en Miraflores, comentó que el e-commerce –implementado casi de emergencia por la pandemia desde marzo– representa actualmente cerca del 40% de la facturación mensual.

Reportaron que los meses de mayor venta fueron abril y octubre últimos, donde llegaron a picos de 60% de crecimiento con respecto a similar periodo del 2019.

Desde hace 10 años cuando abrió la tienda, Gracia y su socia y hermana Jimena han visto la evolución por una cultura saludable en el país. “Las personas están mucho más conscientes de hacer ejercicio, de consumir menos azúcar, de leer más las etiquetas. Y a raíz de la pandemia más aún, porque te das cuenta de lo vulnerable que podemos ser”, comentó.

Una de las funciones de Gracia en la tienda es el trato con los proveedores. “Ellos ya saben que no entran productos con azúcar refinada, colorantes, ni conservantes”, precisó. Además, realiza constantes pruebas de laboratorio para comprobar los certificados orgánicos.

Actualmente, la tienda tiene más de 3,000 ítems. No tiene un producto estrella, pero la oferta de alimentos frescos es lo que más atrae a los clientes.

Mejorando procesos

Punto Orgánico proyecta llegar a provincias a través del sistema de franquicias. Pero para ello, primero se enfocan en un proceso de reestructuración interna, que implementarán hasta completarlo a fines de este año. El objetivo es optimizar procesos de inventario y logística, por la cantidad de productos que manejan y su perecibilidad.

“En un supermercado, un yogur puede durar cuatro meses, y tenemos productos que duran cuatro o hasta siete días, y en panadería solo dura el mismo día. El nivel de perecibilidad es una parte complicada, y estamos aplicando varios procesos nuevos con tecnología para controlar al milímetro la situación de la tienda”, explicó Flórez-Estrada.

Este software por el que han apostado lo manejarán desde la nube con un control mayor de información: desde fechas de vencimiento, lotes de producción por producto, venta, rotación y un sistema integrado con el e-commerce.

De esta manera, aspiran a tener un control absoluto de los productos y la distribución, así como la asignación de movilidades para el delivery y órdenes de compra, para evitar errores. “La productividad mejorará en un 25% y el control de información en 40%”, aseguró.

También desarrollan su plataforma de e-commerce, dado que por la pandemia tuvieron que habilitar los pedidos a través del WhatsApp. Este se convirtió en su principal canal entre marzo y junio, cuando tuvieron que cerrar la tienda por la seguridad del personal. Actualmente, realizan delivery a Lima y provincias de productos empaquetados.

Punto de partida

Gracia y Jimena iniciaron el proyecto en el 2010 cuando se enteraron que su madre tenía cáncer, y según el pronóstico le quedaban dos meses de vida. En paralelo con las quimioterapias, decidieron hacerle un tratamiento de alimentación saludable. Finalmente, decidió dejar la quimio y vivió dos años más, sin ningún malestar.

Al ver ese resultado, las hermanas se pusieron el propósito de abrir la tienda. “Más que un negocio, era el deseo de compartir una experiencia. No pudimos hacer un estudio de mercado porque simplemente no había mercado. Cuando abrió la tienda mucha gente no sabía sobre productos orgánicos”.