Proyecto Olmos: Comunidades piden devolución de tierras que aún están en manos del Estado

La comunidad campesina de Santo Domingo de Olmos pide la devolución de las 76 mil hectáreas que aun permanecen en manos del Estado y que aún no han sido vendidas, según informó La República del Norte.

Dichos terrenos forman parte de la segunda etapa del proyecto de irrigación Olmos.

Cabe indicar que la primera etapa del proyecto de irrigación de Olmos, que corresponde a las 38 mil hectáreas, ya fueron subastadas, que actualmente se encuentran en desarrollo.

Ante ello, la Comunidad de Santo Domingo de Olmos interpuso una demanda contra el Estado, el cual fue declarado infundado, por lo que han procedido a la apelación en el Tercer Juzgado Civil de Chiclayo, con la pretensión de conseguir la indemnización por los dos terrenos en demanda, lo vendido y lo que aún está en manos del Estado, que hacen un total de 114.2 mil hectáreas.

Los representantes sostienen que si bien es cierto presentaron tres resoluciones emitidas en la época del virreinato español y una transcripción paleográfica de títulos coloniales, estos documentos tienen equivalentes al título de pleno dominio que otorga el Estado, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Estas 38 mil hectáreas subastadas ya no pueden revertir, pero el Estado deberá pagar un justiprecio por estas tierras. No obstante, las tierras que aún no han sido utilizadas tendrán que ser devueltas”, señaló el abogado de la comunidad Santo Domingo de Olmos, Hugo Lamadrid Ibáñez.