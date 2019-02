La próxima batalla del oro: ¿Qué activos serán desechados para posible fusión Barrick-Newmont?

El plan de Barrick Gold Corp. de vender un grupo de minas australianas como parte de su oferta de adquisición hostil de Newmont Mining Corp. por US$ 17,800 millones provocará una oleada de intensas negociaciones por los activos desechados.

Barrick, con sede en Toronto, ya ha tenido "muchas conversaciones con terceros interesados" en los activos que se descartarán si la fusión de los dos productores más grandes de oro sigue adelante, dijo en una entrevista el CEO Mark Bristow. "Hay muchas posibilidades de que algunos operadores australianos participen".

Evolution Mining Ltd. revisará cualquier venta de activos en Australia que hayan sido destinados para su transferencia, dijo el presidente ejecutivo de la compañía, Jake Klein.

Lo más probable es que compita con productores locales rivales como Newcrest Mining Ltd. y Northern Star Resources Ltd., así como AngloGold Ashanti Ltd., con sede en Johannesburgo, dijo el analista de UBS Group AG, Daniel Morgan.

Newmont tiene tres minas principales en el Territorio del Norte de Australia y Australia Occidental, incluida una empresa conjunta con Barrick en el Super Pit de Kalgoorlie, que produce un total de 1.8 millones de onzas al año para las dos compañías. Las operaciones tienen un valor de activo neto de alrededor de US$ 4,500 millones, según RBC Capital Markets.

Northern Star y Newcrest declinaron hacer comentarios. AngloGold "actualmente no está en el mercado para compras de activos, dado nuestro enfoque en el sólido flujo interno de oportunidades que tenemos", dijo la compañía en un correo electrónico.

Los activos son "muy rentables" y probablemente sea apropiado ponerlos "en manos de los australianos que saben cómo operar en Australia", dijo Bristow el lunes en una conferencia de la industria en Hollywood, Florida. El ejecutivo describió la operación de Newmont en Boddington como un activo de primer nivel, o una de las mejores minas de la industria.

Newcrest, que ha dicho anteriormente que está examinando posibles acuerdos para mejorar la calidad de su cartera, podría pagar entre US$ 3,000 y US$ 4,000 millones por los activos sin presionar significativamente su balance, dijo Ord Minnett Ltd. en una nota el lunes.

Definitivamente interesado

Evolution, el productor Nº 2 de Australia, "definitivamente estará interesado si decidiera deshacerse de esos activos", dijo Klein el lunes, refiriéndose a los comentarios de Bristow.

El productor ha realizado cerca de US$ 1,500 millones en adquisiciones desde abril del 2015, incluida la compra por US$ 550 millones de la operación de Barrick en Cowal en Australia, y estaría entre un pequeño grupo de candidatos con la capacidad de completar rápidamente un acuerdo, dijo Klein.

Randy Smallwood, CEO de la compañía canadiense Wheaton Precious Metals Corp., dijo el martes que ha habido "muchas conversaciones en el bar" durante la conferencia de la industria entre posibles compradores de activos de oro que podrían salir a la venta después de una posible mega fusión.

Dijo que ya ha hablado de manera informal acerca de las necesidades teóricas para financiar la compra de activos australianos y si el financiamiento continuo sería apropiado.

"Hemos tenido conversaciones, de hecho, muchas conversaciones", dijo Smallwood.