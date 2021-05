Tras haber ingresado al mercado peruano en el 2020, el banco de inversión ProviCapital ya ofrece a las empresas locales la estructuración de operaciones de crédito, de inyección de capital y de fusiones y adquisiciones. Su CEO y fundador, Ricardo Calderón, conversó con Gestión sobre las oportunidades de negocio y sus planes en el país.

¿Qué animó el ingreso de Provicapital al Perú, a pesar de una coyuntura muy complicada?

Por nuestra filosofía nos va bien en los países donde hay retos. Nuestra estructura está hecha para resolver problemas y crear la mejor solución integral para nuestros clientes. Perú presenta retos pero también oportunidades; es un mercado grande con enormes recursos naturales donde teníamos que estar.

¿Qué criterios consideran para entrar a un nuevo mercado?

Primero evaluamos si hay oportunidades, es decir, si existe un universo de compañías interesantes pero desatendidas. Y ese es el caso de Perú, porque tiene empresas medianas y algo grandes que no necesariamente están siendo atendidas por los grandes bancos de inversión. En general, somos muy oportunistas y flexibles, nos manejamos con un sentido de comerciante de la calle. Y somos también una banca de inversión hecha con concepto de ingeniería.

¿Cuánto venden esas empresas desatendidas en el Perú?

En Perú diría que las medianas empresas a las que me refiero tienen ventas de US$ 30 millones para arriba y un ebitda de más de US$ 3 millones. Las empresas que he visto en Perú son espectaculares, bien manejadas y con empresarios muy astutos.

Empresas familiares

Pero en países como Perú hay muchas empresas familiares que tienen un manejo desordenado de su información financiera. ¿Cómo las evalúan para su acceso a financiamiento?

Eso es clave en nuestro modelo de negocio. En esos casos, para ser exitosos primero tenemos que vestir a la novia, es decir, ayudar a las empresas a mejorar su información antes de salir al mercado a buscar el dinero. Esto toma muchas horas-hombre, por eso nuestros procesos demoran más.

¿Qué sectores presentan mejores oportunidades de negocio?

Para nosotros esos sectores son los de agroindustria, pesca, turismo, energía y minería. Obviamente, en el caso de energía y minería hay que ver qué pasa con las elecciones, porque ahí se puede complicar. Pero los otros tres sectores son generadores de dólares y el gobierno que entre no podrá prescindir de ellos.

¿Qué inversiones o líneas de negocios ven más atractivas?

En un escenario orientado hacia el libre mercado tras las elecciones, todos los productos van a estar disponibles: deuda, capital, habrá un boom porque la demanda global está subiendo después de la pandemia. Y no solo habrá demanda de financiamiento, sino que habrá gente que busque invertir o comprar compañías acá. En el escenario B, lo que se tendrá es financiamiento y menos compras de empresas, porque la gente va a estar renuente de tener participación accionaria.

¿Qué tan favorables son hoy las condiciones de financiamiento para las empresas?

Está barato y con plazos más largos que antes para montos por encima de U$ 30 millones. Las tasas de interés han bajado, antes Libor más 4%, 5% o 6%, pero ahora hay casos en los que se puede conseguir tasas de Libor más 3% para transacciones de montos mayores a US$ 30 millones. También los créditos que antes se daban a siete o 10 años, hoy se obtienen a 15 o 18 años.

¿Y para operaciones de aumento de capital?

En equity (acciones) hay mucho apetito en Perú, pero el costo es el mismo de siempre; en un private equity tienes tasas internas de retorno de alrededor de 30%. Eso no ha cambiado y no creo que cambie mucho.

¿Ya tienen algunas transacciones en marcha en Perú?

En este momento tenemos en camino siete u ocho operaciones, con cuatro ya firmadas, y creo que firmaremos otras tres o cuatro a fin de junio. Este año, siendo conservadores, esperamos tener entre 10 y 12 transacciones.

¿Cuáles son los planes inmediatos en el mercado peruano?

Lo resumo en dos cosas. Una es seguir creciendo el negocio como lo estamos haciendo. Y dos, eventualmente crear una base de análisis desde la cual podemos manejar mucho mejor Chile, eventualmente Bolivia y probablemente Argentina. Aún no hemos decidido si abriremos una oficina física en el Perú.

Manejo de incertidumbre política

Coyunturas de incertidumbre política o electoral, como la que vive hoy el país, siempre implican riesgos para la inversión. Frente a ese factor la estrategia del banco de inversión ProviCapital es enfocarse en sectores precisos, que van a tener cierto blindaje, pues cualquier gobierno los apoyará ya que generan dólares.

“Ya sea un gobierno de derecha o de izquierda, e independientemente de la visión que se tenga, al final del día se tienen que generar ingresos para la economía”, señaló su CEO, Ricardo Calderón. “Hemos cerrado financiamientos en Ecuador, incluso en la época en que (el ahora ex presidente) Rafael Correa hablaba de expropiaciones”, dijo.

Ahora, dependiendo de los resultados de las próximas elecciones, en uno de los escenarios será más fácil conseguir financiamiento que en el otro, afirmó.

Calderón reveló que hoy las empresas peruanas están buscando recursos para potenciar lo que ya tienen. El financiamiento se está destinando a mejorar sus estructuras de capital y al crecimiento. “Estamos viendo básicamente demanda para inyecciones de recursos, o sea deuda, equity y mezzanine, y muy poco para fusiones y adquisiciones”, detalló.