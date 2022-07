Después de trasladar su sede desde Silicon Valley a Austin, la empresa de Elon Musk llegó a un acuerdo con uno de los estados más favorables para los negocios de México. Los proveedores de Tesla Inc. tienen ahora un carril exclusivo en el puesto de control de Solidaridad para agilizar el cruce, dijo Iván Rivas, secretario de Economía de Nuevo León.

“Fue un simple incentivo”, dijo Rivas en una entrevista. Lo que se quiere es un cruce que sea mucho más “expedito y eficiente”, y tal vez haya un carril para otras empresas en el futuro como el que hay para Tesla, comentó.

Tesla no respondió a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico, y Rivas, que no negoció el acuerdo, no pudo proporcionar más información. Otros funcionarios estatales no devolvieron las llamadas en busca de comentarios, por lo que es difícil saber lo que Tesla dio, si es que dio algo, por su carril exprés. Tampoco están claras las normas exactas de uso ni quién administra los trámites o pases necesarios para ir y venir.

Nuevo León limita con Estados Unidos a lo largo de unos 16 kilómetros, y el puente internacional Colombia-Solidaridad es uno de los cruces menos populares. En su punto más concurrido, el tiempo de espera promedio para los camiones comerciales es de unos 20 minutos. La autoridad fronteriza del estado está ampliando el cruce Colombia de seis a ocho carriles.

El estado alberga al menos seis proveedores de Tesla, frente a cero empresas vinculadas al sector de vehículos eléctricos antes de 2021, dijo Rivas. Espera que entre el 5% y el 7% de la inversión en el estado este año provenga de la industria de vehículos eléctricos.

Entre los proveedores de Tesla están las empresas taiwanesas EnFlex Corp. y Quanta Computer, la francesa Faurecia SE, la alemana ZF Friedrichshafen AG y APG México, dijo Rivas.

Para Rivas, Nuevo León se está convirtiendo en un centro de electromovilidad.

En cuanto a Musk, habla con orgullo de la presencia de la fábrica de su empresa al norte de la frontera, y esta semana tuiteó que “los Tesla son los vehículos más fabricados en Estados Unidos”.