Proveedores de Amazon entran en pánico ante ausencia de pedidos

De repente, Amazon.com Inc. ha dejado de comprar productos de muchos de sus mayoristas... y la medida ha sembrado el pánico.

La compañía está alentando a los proveedores a vender directamente a los consumidores a través de su mercado. Amazon gana más dinero de esa manera, al eliminar el coste de compra, almacenamiento y envío de productos.

Por otra parte, Amazon puede cobrar a los proveedores por estos servicios y llevarse una comisión por cada transacción, lo cual es mucho menos arriesgado que comprar productos directamente.

Amazon está decidida a aumentar las ganancias de su actividad principal de comercio electrónico, incluso si ello significa poner fin a los negocios con proveedores con los que tiene una larga relación.

Muchos proveedores obtienen productos de fabricantes con meses de anticipación, por lo que tendrán que cambiar rápidamente su táctica de ventas si no llegan los pedidos previstos de Amazon.

"Si uno depende en gran medida de Amazon, como muchos de estos proveedores, va a tener un gran problema", dijo Dan Brownsher, responsable ejecutivo de Channel Key, un negocio de consultoría de comercio electrónico en Las Vegas con más de 50 clientes, que venden productos por más de US$ 100 millones en Amazon anualmente. "Si esto continúa, muchos negocios podrían quebrar".

Brownsher es uno de los varios consultores que opinan que la medida de Amazon ha afectado a miles de proveedores.

Presionar a más proveedores para que utilicen el mercado es parte de la estrategia de Amazon para reducir gastos generales al hacer que usen un sistema de autoservicio automatizado que no requiere la intervención de gerentes de Amazon.

"Revisamos regularmente nuestras relaciones con socios de ventas y podemos hacer cambios cuando vemos la oportunidad de ofrecer a los clientes una mejor selección, valor y conveniencia", dijo Amazon en una declaración enviada por correo electrónico, en la que no quiso responder a preguntas específicas sobre la medida.

La abrupta cancelación de pedidos ha provocado pánico esta semana en la conferencia minorista de ShopTalk, que atrajo a más de 8,000 distribuidores, marcas y consultores a Las Vegas.

Algunos asistentes dijeron que Amazon dejó de enviar pedidos de rutina la semana pasada para una variedad de productos, a menudo sin explicación. La ausencia de pedidos ha continuado esta semana, ha afectado a más vendedores y ha causado frustración por la falta de comunicación de Amazon.

Un proveedor que ha estado vendiendo productos a Amazon durante cinco años dijo que recibió una respuesta genérica cuando preguntó a la compañía por qué no recibió el pedido de compra semanal. La respuesta no proporcionó claridad acerca de su posición como vendedor, dijo.

En los últimos años, Amazon ha dado cada vez más prioridad a su mercado. Más de la mitad de todos los productos vendidos en Amazon en el 2018 provinieron de comerciantes del mercado, y los ingresos de servicios a esos comerciantes están creciendo al doble del ritmo de ingresos de la tienda por internet.

Según Anthony DiClemente, analista de Evercore ISI, el negocio del mercado tiene un valor aproximado de US$ 250,000 millones, más del doble del valor del negocio minorista online.

Los mercados en internet pueden ofrecer una mayor selección de productos que incluso las tiendas más grandes. Walmart Inc., Target Corp. y Best Buy Co. están copiando el modelo de mercado de Amazon para aumentar las ventas online.

Amazon generará ingresos de comercio electrónico de US$ 317,000 millones este año, lo que representa el 52.4% de todas las ventas digitales en Estados Unidos, según EMarketer Inc.

"Si uno ya atrae usuarios a su sitio web, desea tener todos los productos que sus clientes buscan", dijo Franco Poore, responsable de CommerceHub, que vende software de mercado por internet. "Uno tiene que tener un surtido mayor por internet que en la tienda".

Ahora más vendedores de Amazon se verán obligados a vender en el mercado o correrán el riesgo de quedarse con inventario no vendido, dijo Will Land, responsable de Marketplace Valet, proveedor de logística de comercio electrónico y consultora en Riverside, California.

"Cuando uno se acostumbra a esos grandes cheques", dijo, "es difícil alejarse".