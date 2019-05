Contra todo pronóstico: Ajax, de las canteras al resurgimiento económico

No exagera la prensa deportiva al calificar como sorpresa o historia de éxito al club Ajax de Holanda en la Champions League . El equipo de Ámsterdam ha logrado resultados positivos incluso cuando todos los números estaban en su contra.

Aún le falta vencer hoy al Tottenham Spurs para llegar a la final y ganar un partido más para alcanzar la gloria deportiva. Pero lo conseguido hasta ahora le servirá para mejorar sustancialmente su economía.

Contra todo

En teoría, Ajax no es superior a ninguno de los cuatro equipos que disputan las semifinales de la Liga de Campeones (Barcelona, Liverpool y Tottenham), según el ranking ELO. Este conteo analiza la calidad de un club basada en el número de victorias pasadas con el fin de predecir su futuro desempeño.

De acuerdo a cifras de ELO, Barcelona es el equipo más poderoso del mundo mientras que Liverpool ocupa el tercer lugar; Tottenham, el sexto; y Ajax, el décimo tercero. Los de Países Bajos tampoco ganaban en superioridad cuando enfrentaron a Real Madrid o Juventus. Aún así, humillaron el pasado y presente de Cristiano Ronaldo.

El camino de Ajax en esta Champions fue difícil desde el comienzo. De hecho, los holandeses primero tuvieron que vencer a tres equipos (Stum Graz, Standard Liege y el Dynamo Kiev) para acceder a la fase de grupos. Ya en esa etapa, Bayern Munich y Benfica eran los favoritos para clasificar a la ronda eliminatoria.

Por el contrario, las probabilidades del Ajax para llegar a la semifinal y final del torneo eran del 5% y 2%, respectivamente. Si se trataba de ganar la copa, un 1% de chance los acompañaba, según Forbes.

No obstante, tras la última victoria contra el Tottenham, son los favoritos de las casas de apuestas. Incluso, al día siguiente, las acciones del club en la bolsa bursátil de Ámsterdam alcanzaron un récord. Estas avanzaron hasta un 6.6% a 20.9 euros, con lo cual su alza en el último año sumó 90%, según Bloomberg.

Academia y finanzasLa juventud de sus jugadores es una de las cosas que más atraen del Ajax. Una de sus estrellas, el capitán Matthijs de Ligt, tiene tan solo 19 años y es probable que él y otros compañeros dejen el equipo al final de la temporada (ver cifra).

La edad promedio del plantel es 23.9 años, lo que también los convierte en los semifinalistas menos experimentados. Y es que el club holandés apuesta todas sus fichas a sus divisiones menores. A esta la han bautizado como El futuro y es una de las mejores de Europa.

“No somos Real Madrid, Barcelona, Manchester City o Juventus. Dependemos de la economía del fútbol”, comentó Ten Hag, entrenador del Ajax. “Muchos se irán, pero la academia es fuerte”, agregó.

En cuanto a las finanzas del equipo, Ajax no aparece en el top 30 de los conjuntos europeos más ricos. En el 2018, obtuvo cerca de US$ 103 millones en ingresos ajustados, según Bloomberg. Barcelona, Tottenham y Liverpoool, por el contrario, están en el top 10.

Por último, el valor de mercado de Ajax es de US$ 470 millones, según Transfermarket. Está muy por debajo de los US$ 1,320 millones del Barcelona, los US$ 1,064 millones del Liverpool y los US$ 835 millones del Tottenham.