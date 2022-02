En el Perú hay al menos unos 2,500 agroexportadores. Sin embargo, este número refleja a los llamados exportadores “regulares” -que venden al exterior por más de cinco años consecutivos-.

¿Qué pasa con aquellos que exportan un año, pero al siguiente ya no venden al exterior y posteriormente retoman? Mario Ocharán, Director de Promoción de las Exportaciones de Promperú, señaló que se ha detectado unos 5,700 exportadores “esporádicos” de productos agrícolas (además de los 2,500 antes mencionados).

“¿Dónde están estos agricultores o estas empresas con potencial exportador? En las regiones del país, por eso estamos fortaleciendo muchísimo no solo las oficinas de Promperú, sino haciendo alianzas estratégicas con Sierra y Selva Exportadora, con Agroideas, con Midagri”, comentó durante un Seminario de ComexPerú: “Agroindustria y Desarrollo Regional”.

Para este grupo de exportadores esporádicos, la idea -dijo Ocharán- es impulsarlos a que vendan a los países de América Latina.

“Perú no es volumen, no es masivo, es nicho. Hay muchos nichos que podemos aprovechar no solo en capitales, sino en regiones de diferentes países. No hablo solo de Sudamérica, sino también México”, remarcó.

Mercados

Sobre las agroexportaciones en general, Ocharán mencionó que todavía queda espacio para impulsar aún más los envíos hacia Estados Unidos; además de promover mercados como Canadá.

En otro momento, indicó que Perú tiene oportunidad para ingresar a los mercados árabes así como africanos. Refirió que se está haciendo un trabajo de filigrana, incluso para alianzas tecnológicas.

Perdieron el paso en diciembre

En diciembre, las exportaciones sumaron US$ 4,779 millones, un crecimiento de solo 0.6% respecto al mismo mes del 2020; esto refleja una ralentización debido principalmente a los problemas internos en los corredores mineros del Perú, según ADEX.

Aun así, el gremio informó que en el 2021 las exportaciones alcanzaron un nuevo récord de US$ 55,956 millones en el 2021, registrando un alza de 35.5% respecto al mismo periodo del 2020, y de 20.5% respecto al nivel precovid.

En tanto, un tema que destacó el Mincetur es que si solo se toman las exportaciones provenientes de las regiones del interior, se alcanzó también una cifra histórica de US$ 40,804 millones.