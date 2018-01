Promesa de Citigroup de cerrar su brecha salarial no basta

Esta semana, Citigroup Inc. se convirtió en el primer gran banco estadounidense en publicar sus brechas salariales por género y raza, y comprometerse a ponerles fin. Muchos alabaron la promesa de la empresa como un gran avance, sin embargo, algunos ejecutivos del banco en funciones y retirados son menos optimistas.



El banco señaló que la brecha salarial para las mujeres y las minorías en sus oficinas de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania corresponde a solo un 1%, después de considerar los cargos, la experiencia y otros factores que afectan la remuneración. Pero durante este año, el banco presentará otra versión de su brecha salarial por género, que probablemente será mucho mayor.

En el Reino Unido, las empresas con al menos 250 empleados, por primera vez, deben informar la diferencia entre cuánto ganan hombres y mujeres, en promedio, sin considerar esos factores atenuantes. Lo que esos promedios muestran en muchas compañías es que los hombres blancos tienen una cantidad desproporcionada de empleos mejor remunerados y las mujeres tienden a ser agrupadas en puestos con salarios más bajos. Citigroup no es diferente.



Empleados y exempleados de Citigroup dijeron que quieren que el banco y sus pares aborden el tema más fundamental de la falta de mujeres y personas de color en cargos de poder. Un ejecutivo de Citigroup, quien pidió permanecer en el anonimato para hablar con franqueza sobre la empresa, instó a que haya más oportunidades para que ejecutivos bancarios negros pudieran incorporarse en primer lugar. La forma en que Wall Street recluta nuevos trabajadores y brinda oportunidades de promoción debe cambiar, dijeron.

"No estamos satisfechos con los niveles actuales de mujeres y minorías en altos rangos en nuestra firma y nuestros líderes y sus equipos son responsables de hacer que nuestra compañía sea más diversa", dijo en un comunicado Jennifer Lowney, directora de comunicaciones corporativas de Citigroup. "Sabemos que tenemos mucho trabajo por hacer en esta área de fundamental importancia, y estamos comprometidos con el progreso".



Las mujeres representan un poco más de la mitad de la fuerza laboral estadounidense del banco y ha sido así durante por lo menos una década, pero corresponden solo al 24% de los altos directivos y ejecutivos, según la información que Citigroup publica en su sitio web. En cargos administrativos de nivel alto y medio, las mujeres tienen alrededor del 41%, participación que se ha reducido frente al 48% de 2007.

Las personas mejor remuneradas del banco son hombres. De los cinco directores ejecutivos cuyo sueldo figura en su declaración de representación más reciente, incluido el máximo ejecutivo Michael Corbat, solo una es mujer: Jane Fraser, cuyo salario de US$7,9 millones es el más bajo de los cinco.



En Citigroup, al igual que en JPMorgan Chase & Co. y Goldman Sachs Group Inc., el porcentaje de directivos y ejecutivos negros de alto rango descendió entre el 2012 y el 2016, según datos laborales de EE.UU. compilados por Bloomberg.



La diversidad negra también disminuyó en esos cinco años para todos los empleados de EE.UU. de Citigroup, J.P. Morgan y Bank of America Corp.

Incluso si Wall Street debe revertir ciertas tendencias, algunos veteranos están alegres. Citigroup "siempre fue progresista y avanzado", dijo Karen McDermott, quien fuera vicepresidenta sénior de comunicaciones antes de abandonar el banco en 2005."Tal vez están comenzando una nueva tendencia en el mercado en torno a las brechas salariales por raza", dijo. "Nunca he visto que se use ese término. Nunca he visto a nadie decir que están haciendo eso".



Lowney señaló que el banco tiene en marcha varias iniciativas diseñadas para atraer, retener y ascender a mujeres y minorías. "Tenemos un enfoque hacia la diversidad integrado en nuestras iniciativas de reclutamiento, programas de remuneración, capacitación y desarrollo en todos los niveles de la empresa y en nuestras redes de empleados", dijo.