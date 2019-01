La promesa de 5G es el problema de Huawei para sus detractores

La nueva tecnología inalámbrica conocida como 5G hará más que hacer que los teléfonos móviles sean más rápidos: vinculará miles de millones de dispositivos, revolucionando el transporte, la fabricación e incluso la medicina. También creará una multitud de aperturas potenciales para que los malos actores las exploten.

La vulnerabilidad ayuda a explicar la creciente tensión entre los EE.UU. Y Huawei Technologies Co. , la compañía de tecnología más grande de China. Huawei está presionando por un papel de liderazgo mundial en 5G, pero los funcionarios estadounidenses sospechan que podría ayudar a Beijing a espiar a los gobiernos y empresas occidentales.

"La importante presencia de Huawei en 5G crea un nuevo vector para un posible ciberespionaje y malware", dijo en una entrevista Michael Wessel, comisionado de la Comisión de Revisión de Seguridad y Economía EE.UU.-China que asesora al Congreso. Al conectar nuevas clases de productos, 5G "crea nuevas vulnerabilidades".

La tecnología es muy prometedora. Los bosques de aparatos se comunicarán instantáneamente a través de millones de antenas. Los autos se hablarán entre sí para evitar choques letales, los capataces de la fábrica monitorearán los suministros de piezas y los médicos pueden realizar cirugías remotas como video, sonido y flujo de datos sin demora. Las conexiones serán de 10 a 100 veces más rápidas que los estándares actuales, lo suficientemente rápido para descargar una película completa en segundos.

Sin embargo, los funcionarios de seguridad nacional de EE.UU. Ven miles de millones de oportunidades para espías, piratas informáticos y ladrones cibernéticos para robar secretos comerciales, sabotear maquinaria e incluso ordenar que los autos se estrellen. Citando amenazas de seguridad, Estados Unidos ha estado presionando a los aliados para que bloqueen a Huawei de las redes de telecomunicaciones. El Congreso de los Estados Unidos ha prohibido a las agencias gubernamentales comprar los equipos de la compañía.

La empresa niega que sea una amenaza. "El temor acerca de Huawei y 5G está fuera de lugar", dijo en una entrevista Andy Purdy, director de seguridad de Huawei en los EE. UU. "Esta es una red fortalecida, una red más segura".

La nueva tecnología requerirá una revisión de la infraestructura de telecomunicaciones. El término 5G significa una quinta generación, para suceder a la cuarta generación actual de conectividad móvil que ha hecho que compartir videos y transmitir películas sea un lugar común.

Se están redactando normas para 5G y no se espera un despliegue comercial a gran escala hasta 2020, según la comisión de revisión de EE. UU. Y China. Los principales operadores estadounidenses AT&T Inc. y Verizon Communications Inc. están lanzando versiones a pequeña escala del servicio.

Mientras tanto, la cantidad de dispositivos conectados a internet está creciendo en casi un tercio cada año, y llegará a 25.1 mil millones para 2021, según un cálculo de la consultora Gartner Inc.

A medida que se desarrollan esos cambios, Huawei está bajo un intenso escrutinio por parte de los Estados Unidos y sus aliados. Canadá está llevando a cabo una revisión de seguridad de la tecnología 5G, Alemania está sopesando si restringir el rol de Huawei, y se dice que las autoridades británicas concluyeron que los equipos de Huawei ponen en riesgo la seguridad nacional del Reino Unido mientras debaten si imponer una prohibición.

Su director financiero, Meng Wanzhou, la hija del fundador Ren Zhengfei, fue arrestado en Canadá a petición de los Estados Unidos en diciembre por cargos de fraude relacionados con presuntas violaciones de sanciones a Irán. Un ejecutivo de ventas fue arrestado la semana pasada en Polonia bajo sospecha de espionaje y despedido durante el fin de semana.

"Sus supuestas acciones no tienen relación con la compañía", dijo Huawei en un comunicado enviado por correo electrónico, señalando que "el incidente en cuestión ha dejado a Huawei en desacreditación".

Esta semana se reveló una investigación criminal federal sobre posibles robos de partes de T-Mobile US Inc. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo el jueves que la disputa legal entre Huawei y T-Mobile ya se había resuelto, y expresó su preocupación por los motivos detrás de la "nueva investigación".

La compañía, fundada por Ren en 1987, ha surgido como una presencia de primer nivel en el extranjero para China, con ventas y operaciones anuales proyectadas de $ 108 mil millones que se extienden a África, Asia y Europa.

Ren, en una rara discusión con reporteros extranjeros el martes, negó las sugerencias de que Huawei ayude al gobierno chino en el espionaje, diciendo que no tiene contacto regular con Pekín.

"Algunos países han decidido no comprar equipos de Huawei", dijo. “Por lo tanto, podemos cambiar nuestro enfoque para servir mejor a los países que acogen a Huawei. Podemos construir redes de alta calidad en esos países para demostrar que somos dignos de confianza".

Ren también llamó a Donald Trump "un gran presidente" y dijo que tomará un enfoque de esperar y ver si el líder de los Estados Unidos intervendrá en nombre de su hija. En diciembre, Trump dijo que intervendría si ayudaba a ganar un acuerdo comercial con China.

Huawei tiene una participación cada vez mayor en el mercado mundial de teléfonos inteligentes y tanto él como el gobierno de China han establecido como prioridad el desarrollo de capacidades 5G. Huawei ya es el mayor fabricante de equipos de telecomunicaciones del mundo, con un 28 por ciento de un mercado de $ 37,2 mil millones en 2017, según la comisión de revisión de EE. UU. Y China.

Huawei ha dicho que poner en lista negra sus equipos sin pruebas dañará a la industria e interrumpirá el desarrollo de la nueva tecnología de alta velocidad.

En su último informe anual, Huawei dijo que había realizado pruebas 5G con más de 30 operadores líderes en más de 10 ciudades de todo el mundo. "Hemos estado invirtiendo fuertemente en investigación 5G desde 2009", dijo la compañía.

Huawei siempre ha sostenido que es independiente y no le da al gobierno chino acceso a sus equipos.

Las dudas, sin embargo, continúan floreciendo en Occidente.

El general de brigada retirado de la Fuerza Aérea, Robert Spalding, ex miembro del Consejo de Seguridad Nacional bajo la administración de Trump, ha distribuido en privado un memorándum que describe un futuro de las comunicaciones dominado por China. Eventualmente, las alternativas a su tecnología de red no existirán, ya que otros proveedores no podrán competir con las ofertas subsidiadas por el gobierno de Huawei y el fabricante chino de engranajes ZTE Corp., dijo Spalding en la nota.

Una vez que China controle el mercado de los dispositivos conectados a Internet, podrá "armar armas a las ciudades", dijo Spalding en el memorándum: "Piense en los autos que conducen por sí mismos y que de repente derriban a los peatones desprevenidos. Piensa en drones que vuelan en las tomas de aviones.

Spalding dejó el Consejo de Seguridad Nacional el año pasado después de que pidió un papel ampliado del gobierno de los EE. UU. En las comunicaciones, lo que generó un alboroto porque las redes en los EE. UU. Son de propiedad y administración privadas.

Las leyes chinas obligan a los operadores de telecomunicaciones de la nación a proporcionar a sus servicios de inteligencia acceso sin restricciones a sus redes, dijo James Mulvenon, un experto en China de la consultora de inteligencia SOS International, en la audiencia de revisión entre Estados Unidos y China en una audiencia en marzo.

Mulvenon llamó a Huawei "una compañía legítima globalmente competitiva de más de 90.000 millones de dólares" y dijo que "no es una empresa principal ni una plataforma para la inteligencia china".

Pero, dijo, "Dada la naturaleza del entorno político y legal en China, no podrían rechazar una solicitud, una solicitud posterior, del gobierno chino para acceder" a una red que Huawei administra.

En los Estados Unidos, las compañías de telecomunicaciones también han desempeñado un papel en la vigilancia. Por ejemplo, en 2013, los miembros del Congreso confirmaron que conocían una orden judicial secreta que obligaba a Verizon Communications Inc. a entregar datos sobre las llamadas de sus clientes. En 2015, el Congreso votó para impedir que la Agencia de Seguridad Nacional recolectara registros masivos de las llamadas telefónicas de los estadounidenses y obtuviera una orden judicial para registros específicos.

Según se presenta Wessel, de la comisión de Estados Unidos y China, a medida que se introduce 5G, aumenta la presión para impedir que los equipos riesgosos entren en contacto con redes cruciales.

"Internet es la columna vertebral de nuestra economía, la columna vertebral de nuestro aparato de seguridad y el funcionamiento de nuestro gobierno", dijo Wessel. "Y debemos tomar medidas sustanciales para asegurarnos de que tenemos confianza en la seguridad de esas redes".