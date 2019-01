Productora de marihuana Aphria rechaza oferta de GGB

La productora canadiense de marihuana Aphria Inc. rechazó un proyecto de oferta hostil por 2,800 millones de dólares canadienses (US$ 2,100 millones) por parte del minorista de cannabis estadounidense Green Growth Brands Ltd., bajo el argumento de que reduce significativamente el valor de la empresa.

La oferta propuesta está aproximadamente un 23% por debajo del precio promedio de las acciones de Aphria en un período de 20 días, afirmó la compañía canadiense en un comunicado. Green Growth, con sede en Columbus, Ohio, dijo el jueves que ofrecería 11 dólares canadienses por acción para comprar todas las acciones de Aphria, una prima de 46% sobre el precio de cierre del pasado lunes, después de que las acciones cayeran en noviembre y a principios de diciembre.

Las acciones de Aphria subieron 10% a 8.28 dólares canadienses a las 10:29 a.m. en Toronto, tras las noticias de la oferta potencial. Green growth, que opera como Xanthic Biopharma Inc. en Toronto, cayó 1.6% a 4.90 dólares canadienses.

"La junta ha determinado que la propuesta de GGB, tal como está actualmente, reduce significativamente el valor de la compañía", aseguró el presidente de Aphria, Irwin Simon, en un comunicado el viernes. Irwin fue nombrado presidente independiente de Aphria el jueves, en reemplazo de Vic Neufeld, quien permanece como director ejecutivo.

Aphria aseguró que la compañía estadounidense publicó su propuesta menos de seis horas después de que ellos la recibieran, y la describió como "altamente condicional", sin reflejar el valor futuro del productor canadiense.

Aphria estableció un comité independiente para considerar la propuesta de fusión y reconoció en la declaración del viernes que tiene una "inversión pasiva" en Green Acre, un inversionista en Green Growth Brands. Aphria fue uno de los dos inversionistas principales en Green Acre cuando se fundó en enero de 2017. Neufeld y Shawn Dym, miembro de la junta directiva de Aphria, también forman parte del consejo asesor de Green Acre, de acuerdo con una declaración de agosto. Dym estuvo en el consejo de Green Growth Brands al menos hasta octubre.

El comité independiente está formado por directores sin relación con Green Acre o Green Growth, señaló Aphria.