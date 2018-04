Productor de shale Concho compra RSP por US$ 8,000 millones

Concho Resources Inc. comprará al productor rival de shale RSP Permian Inc., en un acuerdo de US$ 8,000 millones en acciones, lo que dará origen a uno de los mayores productores de la región en el centro energético de Estados Unidos.

El acuerdo es el más grande que se haya registrado en la cuenca del Pérmico y supera la adquisición por parte de Exxon Mobil Inc de activos de la familia Bass por hasta US$ 6,500 millones el año pasado y la compra de Athlon Energy Inc. por US$ 7,100 millones que hiciera Encana Corp. en el 2014. La cuenca del Pérmico, que abarca el oeste de Texas y áreas de Nuevo México, es la zona de shale más fértil de América.

La compra se produce en un momento en que las grandes petroleras y las firmas independientes se están enfocando en el gasto en la región. "Tiene el potencial" de impulsar las acciones para las firmas de perforación de pequeña capitalización que operan allí y podría desencadenar una avalancha hacia ellos de parte de los productores más grandes, dijo Leo Mariani, analista en Austin de NatAlliance Securities.

"Hemos visto un desempeño bastante deficiente para las acciones de exploración y producción de EE.UU. en los últimos seis a nueve meses, a pesar del hecho de que a los precios del petróleo les ha ido extremadamente bien", dijo Mariani en una entrevista telefónica. "El sector necesita un catalizador".

Concho, que tenía un valor de mercado antes del acuerdo de más de US$ 23,000 millones, pagará 0.32 de acción por cada acción de RSP. Eso equivale a US$ 50.24 por acción de RSP, aproximadamente una prima del 29% al precio de cierre del martes.

"Terminaron con una prima bastante significativa", dijo Mariani. "Eso podría ser el tipo de cosa que llame la atención de la gente".

Luego de que se cierre el acuerdo, los accionistas de Concho poseerán aproximadamente el 74.5% de la compañía combinada, mientras que el resto quedará en manos de los accionistas de RSP. Concho, que mantendrá su sede en Midland, Texas, también asumirá US$1.500 millones de la deuda de RSP. Se espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre del 2018.

"Esta combinación nos permite consolidar activos de primer nivel que se integran perfectamente con nuestro programa de perforación, mejoran nuestra ventaja de escala y refuerzan nuestra posición de liderazgo en la cuenca del Pérmico", dijo en un comunicado el máximo ejecutivo de Concho, Tim Leach.

Durante los últimos años, los ejecutivos petroleros han hablado de la necesidad de fusiones en la región, históricamente dominada por empresas medianas más que por gigantes como Exxon o Chevron Corp. La creación de súperproductores de shale podría reducir los costos operativos conforme las técnicas utilizadas para extraer el petróleo de la roca de shale se vuelven más costosas.

Por ejemplo, las compañías están perforando extensos pozos horizontales de hasta 10,000 pies (3,000 metros), a menudo cruzando terrenos que son propiedad de varios operadores.

El mayor productor

Concho extrajo el equivalente a 193,000 barriles por día el año pasado, mientras que RSP produjo 55,000 barriles por día, según las cuentas anuales de las compañías. Concho dijo que la combinación creará el mayor productor de crudo y gas natural a partir de yacimientos de shale en la cuenca del Pérmico.

"El acuerdo tiene el potencial de desencadenar una carrera en la región", dijo Roy Martin, analista sénior de la consultora Wood Mackenzie Ltd. en Londres. "Va a remecer a otras compañías".

Morgan Stanley & Co. LLC se desempeña como asesor financiero exclusivo de Concho y Sullivan & Cromwell LLP y Gibson, Dunn & Crutcher LLP, como asesores legales. Tudor, Pickering, Holt & Co. se desempeña como asesor financiero exclusivo de RSP, y Vinson & Elkins LLP como asesor legal.