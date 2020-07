Por Chris Hughes

La pandemia ahora ha obligado a ambas grandes petroleras del Reino Unido a recortar el valor de sus activos en miles de millones de dólares. Esto es más que un problema contable para BP Plc y Royal Dutch Shell Plc.

En el mundo real, les resulta aún más difícil cumplir objetivos para reducir el apalancamiento, objetivos que ya estaban tratando de alcanzar.

Shell dijo el martes que asumiría un cargo por desvalorización después de impuestos de entre US$ 15,000 millones y US$ 22,000 millones, después de reducir su visión a largo plazo sobre los precios del petróleo y el gas. BP advirtió a principios de junio sobre posibles deterioros de valor por US$ 18,000 millones.

Mientras que la mayoría de las compañías no financieras evalúan el endeudamiento comparando alguna medida del flujo de efectivo con la deuda neta, BP y Shell no lo hacen.

Utilizan el “apalancamiento” o deuda neta como porcentaje de la deuda neta y el capital. Ese número de capital es el comodín. Si de repente cae, como sucede con los deterioros de valor, entonces el apalancamiento aumenta. Shell dice que el impacto de sus deterioros elevará el apalancamiento en tres puntos porcentuales.

Tanto BP como Shell están ahora aún más lejos de sus objetivos de apalancamiento. Shell aspira a alrededor de 25%. La medida aumentó constantemente a lo largo del 2019 y fue de 29% en el primer trimestre del 2020.

El apalancamiento de BP estaba en 36%, en comparación con un rango objetivo de 20%-30%.

Siempre ha sido fácil explicar o desviar la atención de los errores repetidos en estos objetivos, como si realmente no importaran. Las próximas ganancias por disposición reducirían el apalancamiento, dirían las compañías.

Shell podría apuntar a jugosas ganancias en efectivo para los accionistas a través de dividendos y recompras. Es difícil pagar la deuda cuando se hace eso. En las llamadas de los analistas, el apalancamiento se minimiza como un número “ruidoso” y solo una entre muchas formas de medir el endeudamiento en general.

Pero hoy, la reducción de la deuda se está volviendo importante. El precio del petróleo probablemente será volátil durante algún tiempo, por lo que los balances necesitan un colchón. Históricamente, los inversionistas han ofrecido una valoración más elevada a las grandes petroleras estadounidenses menos apalancadas.

Si los objetivos de apalancamiento no han funcionado en el pasado, ¿hay mejores formas de responsabilizar a BP y Shell por atacar sus montones de deuda?

Shell ha reducido su dividendo y los analistas esperan que BP también lo haga. Eso ayudará. Pero vale la pena considerar eliminar los objetivos de apalancamiento existentes y comenzar de nuevo.

Una opción sería unirse al resto del paquete corporativo y medir el endeudamiento utilizando métricas de flujo de efectivo. Eso sería más útil para evaluar la capacidad de pagar la deuda. Probablemente también esté más en sintonía con la forma en que estas compañías administran sus finanzas día a día.

Si el apalancamiento es realmente la mejor medida de endeudamiento, entonces BP y Shell necesitarán establecer un plan creíble para volver a rebajarlo con el tiempo. De lo contrario, que elijan otro tipo de objetivo, uno que se pueda cumplir.