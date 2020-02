Como una nueva alternativa de comida para los amantes de la gastronomía peruana, “Xoma”, el primer restaurante de comida peruana- ancestral, abrió las puertas de su local ubicado en Miraflores.

“Esto para disfrute de las personas que deseen que su paladar experimente esta nueva opción culinaria que parte de recetas antiguas que fueron olvidadas con el pasar de los años pero que dejaron un legado que sirvió como referente para la elaboración de famosos platos peruanos que son reconocidos a nivel mundial”, señaló la compañía.

“Xoma” es el primer restaurante en el Perú que ofrece comida ancestral y le pertenece al chef Ralf Zuñiga, quien impulsado por sus raíces cusqueñas decide abrir este local en homenaje a nuestros ancestros y el rescate de sus secretos culinarios.

“Regresar no es un retroceso, es poner a prueba una cocina que no tiene miedo de desafiar lo convencional, que no teme innovar”, refirió Ralf Zuñiga al hablar sobre el reto de hacer crecer este nuevo nicho de cocina que es la comida peruana ancestral.

Dentro de la carta que presenta este restaurante ancestral se pueden encontrar una variedad de platos ancestrales de distintas zonas del Perú como el Tostón de muti, un plato elaborado a base de mote, la fuente más importante de carbohidratos en época incaica que brinda energía, un insumo que trascendió los platos para volverse cultura propia.

También se ofrecen mollejas, adobo y yuca en texturas, este plato rinde tributo a la técnica del adobo, del sur del país, otorga protagonismo a la yuca en sus diferentes texturas, priorizando la técnica piurana de majar; pulpo, pepián y maíz en texturas, tributo al pulpo y maíz morado, le da luz a la técnica del maíz pepián y, toque de montaña por la parte andina del país; cabrito, ollucos y algarrobo, homenaje al icónico cabrito norteño de Chiclayo, con algarrobo de acompañamiento, se crea una fusión de tubérculos y texturas con olluco; entre otras comidas que son elaboradas con técnicas ancestrales técnicas y combinarlas con el mundo moderno para dar con una nueva y única propuesta gastronómica para el mundo Ancestral Peruvian Cuisine.

Asimismo, para agencias de turismo y empresas, el restaurante contará con talleres de integración como bar y cocina participativa, en donde los comensales podrán aprender a elaborar este tipo de potajes y tragos ancestrales, como el Coctel Chullachaqui, su nombre nace de una leyenda conocida en la Amazonía peruana, que presenta a un ser que adopta forma humana para engañar a sus víctimas y perderlos en la espesa vegetación.

Este trago está elaborado a base de higo chumbo, zumo de limón Tahití, sirope de miel de higos, Bitte Ricanti de naranja y otros manjares que se mezclan para dar origen a este trago exótico.