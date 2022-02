Un préstamo de US$ 200 millones para Marfrig Global Foods SA fracasó en medio de la creciente preocupación de que el segundo mayor productor de carne vacuna de Brasil esté impulsando la deforestación en la Amazonía.

La rama del sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) archivó un plan para liderar el préstamo sindicado después de una serie de reveses. En primer lugar, se aplazó de diciembre a mayo una votación sobre la financiación, según dos personas familiarizadas con el asunto.

El banco no pudo ponerse de acuerdo con la empresa sobre los objetivos ambientales ni sobre los términos financieros del préstamo, dijo una de las personas. Ahora, el préstamo está inactivo, según el sitio web del BID, y ya no se someterá a votación.

Grupos activistas como Amigos de la Tierra comenzaron a presionar al banco para que abandonara el préstamo el año pasado, alegando que la línea de crédito del BID violaría las políticas de sostenibilidad del banco.

Durante más de una década, Marfrig y sus principales rivales, como JBS SA, se han comprometido a eliminar de sus cadenas de suministro a animales nacidos o criados en tierras deforestadas.

Ambas compañías dicen que establecen los estándares más altos para sus proveedores, pero una investigación de Bloomberg publicada el mes pasado mostró cómo están usando una versión con lavado verde de imagen, o “greenwashing”, del origen de los animales y están trabajando dentro de un sistema legal tan lleno de vacíos, que fiscales, ambientalistas e incluso los mismos ganaderos lo consideran una farsa.

La deforestación de la Amazonía está ahora en su punto más alto en 15 años, y más del 70% de los terrenos despejados se están convirtiendo ilegalmente en tierras de pastoreo para animales.

Marfrig confirmó en un correo electrónico que el préstamo ya no está bajo consideración y no hizo más comentarios. El BID dijo por correo electrónico que llegó al acuerdo mutuo de que las condiciones no eran las ideales para seguir adelante con el préstamo luego de realizar una debida diligencia exhaustiva.