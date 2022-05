-Mencionó durante su exposición que Caja Cusco tiene a marzo de 2022 agencias en 15 departamentos. ¿Hacia dónde planean expandirse y qué plazos se han puesto?

Los departamentos dentro de la expansión son Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Amazonas. En detalle, tenemos en trámite las autorizaciones para Jaén, Nueva Cajamarca y Chachapoyas; además las autorizaciones para Trujillo y Chiclayo. Pero, todo depende de la autorización de la SBS para que nosotros inmediatamente comencemos la remodelación de locales. Si todo avanza, esperamos terminar el año en Chiclayo (como último punto), pero (entre los más próximos) creería que están Jaén y Bagua.

-¿Por qué escogieron estas zonas del país?

En este momento económico, hemos hecho evaluaciones sobre las tasas de mora y en esos territorios hay mucha cultura y respeto al crédito. Son terrenos que requieren inversión, hay buen crecimiento económico y la presencia de las cajas fortalecerá el desarrollo de esos pueblos.

-¿A qué servicios financieros nuevos planean ingresar?

El terreno no es plano en la competencia, incluso hay una ley en el Congreso de la República pidiendo que se nos libere algunos atributos. Por ejemplo, nosotros cuánto quisiéramos dar en estos momentos de crisis el famoso crédito de factoring, que es un elemento importante, pero que no podemos dar porque no estamos autorizados por ley.

Como Caja Cusco, si nos dan el permiso entraríamos al factoring. A veces dicho factoring se interpreta como grandes empresas para grandes negocios, pero a nosotros nos interesan los pequeños proveedores.

Otro tema, es que el Estado le obliga al microempresario a tener cuenta corriente para pagarle el cheque (en compras estatales), pero nosotros no podemos dar cuenta corriente por ley. Entonces, nosotros ayudamos a desarrollar un microempresario, que crece, se vuelve comerciante, y cuando el municipio de la región le compra, le exige esta cuenta en un banco y ahí “se nos escapa” ese cliente.

LEA TAMBIÉN: Caja Cusco alista tarjeta de crédito para emprendedores antes del cierre de junio

-Recientemente han lanzado Wayki App (suerte de banca móvil para sus clientes). ¿Qué otros planes tienen vinculados a la banca digital?

Es eminente avanzar con el código QR, que debe estar listo para medio año. Y para fin del 2022, tendremos la billetera electrónica. Son parecidos, pero la billetera electrónica te da la posibilidad de pagar pero sin el QR, sino desde un código de tu celular.

-Rubros-

-¿En qué rubros están principalmente los clientes de Caja Cusco y a qué otros podrían apuntar?

Depende de la región donde estemos, el análisis es diferencial. Por ejemplo, en Cusco, cuando llevamos los S/ 420 millones de Reactiva, no se sintió el impacto en la caída del turismo, porque había una liquidez. Pero la crisis en el sector turismo fue más fuerte. Por eso, ahora estamos en capacitación para reflotar el sistema turístico. Pero hay otras regiones que requieren otro tipo de intervenciones. Podría decir que actualmente nos interesa Trujillo, desde la minería formal.

-En el contexto actual, con el incremento de fertilizantes, ¿Caja Cusco está otorgando más préstamos al agro?

Hay dos tipos de agro, el de exportación que para nosotros es muy atractivo para colocar préstamos, tenemos 20 agencias que ya hacen préstamos para la agroexportación. Y el otro, que ya estamos ajustando cifras para entrar con fuerza también, es el agro tradicional, que tiene temporada estable. Hay un territorio interesante, pero también hay zonas difíciles, donde amerita subsidio focalizado del Estado.

-Reactiva y tasas-

-¿Qué opina de la reprogramación de deudas y ampliación de periodo de gracia de Reactiva?

Por un tema de un día más, de un día menos, no podemos liquidar un cliente. Ha habido una campaña populista, muy negativa, para satanizar a todo el sistema de créditos, mucha gente que ha golpeado a los grandes bancos, pero ese discurso le ha hecho más daño a los pequeños, en los que vamos en la defensa de la microempresa.

-El BCR ha subido la tasa de interés de referencia, con lo que se incrementa el costo del fondeo. ¿Se trasladará esta alza de la tasa a sus créditos?

Cierto. Es casi inmediato. No solo afecta a las cajas municipales, sino a las cajas rurales, microfinancieras e incluso a aquellas microfinancieras de la gran banca. No hay como no trasladar esta alza porque se fondea más caro.

-Campañas-

-¿Qué esperan para el Día del Padre y Fiestas Patrias?

La campaña comercial en el Día de la Madre ha estado dentro de nuestras expectativas, podría decir en un 90% de lo pensado. En este contexto, esperamos que la campaña del Día del padre y Fiestas Patrias seguirían este camino. Pero debo decir que aún falta al menos un año para alcanzar el nivel precovid.

Números

4,757 millones de soles fueron las colocaciones de Caja Cusco registradas en primer trimestre, un crecimiento de 12.46% (S/ 527 millones más) respecto a similar periodo del año pasado.

3,520 millones de soles fueron las captaciones de Caja Cusco registradas en primer trimestre, un crecimiento de 8.55% (S/ 255 millones más) respecto a similar periodo de 2021.

11.79 millones de soles fueron las utilidades registradas de la caja entre enero y marzo de este año. Recordar que en 2019 llegó a S/ 78.11 millones, pero con la llegada de la pandemia, en 2020 se deterioró a S/ 11.55 millones. En 2021, esta cifra mejoró a S/ 37.39 millones, pero aún por debajo del nivel precovid.