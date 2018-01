El presidente de JPMorgan lamenta haber dicho que el bitcóin es un "fraude"

El consejero delegado y presidente del gigante bancario estadounidense JPMorgan Chase, Jamie Dimon, lamentó hoy haber dicho hace unos meses que el bitcóin es un "fraude".



"Lamento haber hecho ese comentario" sobre esa criptomoneda, admitió Dimon, uno de los banqueros más respetados de Wall Street, al canal de televisión Fox.



En septiembre pasado, el máximo ejecutivo de JPMorgan aseguró durante una conferencia en Nueva York que el bitcóin es un "fraude" que "no acabará bien".



Entonces, afirmó también que no dudaría "ni un segundo" en despedir a cualquier empleado del banco que realizara operaciones de inversión con esa criptomoneda.



Dimon admitió hoy en el canal Fox que la tecnología "blockchain" en la que están basadas las criptomonedas es "real", pero insistió en que es un asunto que no le interesa "para nada".



Cuando el consejero delegado de JPMorgan afirmó que el bitcóin era un fraude, el valor de esa criptomoneda se situaba en torno a US$ 4,200, y en la actualidad supera los US$ 14,000.



El bitcóin, que llegó a cotizar a US$ 20,000 en los últimos meses, empezó a operar en diciembre en dos de los mercados de futuros más importantes de Estados Unidos, el CBOE y el CME. EFE