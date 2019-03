Presidente de JP Morgan advierte que la economía de EE.UU. se ha "bifurcado"

Jamie Dimon, el principal ejecutivo de JP Morgan Chase , el mayor grupo bancario estadounidense, advirtió que la economía de Estados Unidos "se ha bifurcado" y mientras a las compañías les va bien, una "gran parte" de la sociedad está en dificultades, por lo que subrayó que las empresas deben "actuar".

Dimon dijo no querer ser un ejecutivo "sordo", durante un evento en la sede neoyorquina del banco, que presentaba un programa de cinco años para invertir US$ 350 millones en la empleabilidad de personas en riesgo de quedar excluidas de la economía moderna.

"No quiero ser un CEO sordo: mientras a la compañía le va bien, es absolutamente obvio que grandes partes (de la sociedad) están quedando abandonadas", afirmó Dimon, quien opinó, de acuerdo a CNBC, que la economía se ha dividido entre los que más tienen y los que menos.

"El 40% de los estadounidenses ganan menos de US$ 15 la hora, el 40% no pueden pagar una factura de US$ 400, ya sea médica o para arreglar su coche, el 15% ganan el salario mínimo y 70,000 mueren por culpa de los opiáceos" anualmente, explicó el ejecutivo.

"Hemos, digamos, bifurcado la economía", añadió en referencia a los desfavorecidos, a los que pretende ayudar mediante la formación profesional.

En ese sentido, el ejecutivo consideró que las empresas deben implicarse y apuntó que estas, al tener "sus propias escuelas, sus propias formaciones profesionales y su propio todo", habitualmente "han evitado a estas partes de la sociedad que han estado sufriendo".

"Cometimos un error ignorando algunas de estas cosas", admitió, y urgió al mundo empresarial a actuar porque "la sociedad se va a poner peor y estos problemas no envejecen bien", a la vez que descartó que tener un grado universitario sea la solución.

Graduado por las prestigiosas Tufts University y Harvard Business School, Dimon aseguró que el sistema educativo está "roto" y que "habiendo asistido, simplemente sé cuán inútil es a veces un título universitario".

Esta es la razón por la que según Dimon, JP Morgan no colabora mediante la filantropía con universidades, sino con escuelas profesionales.

El programa lanzado este lunes por el banco incluye un fondo de US$ 200 millones para que los beneficiarios desarrollen habilidades técnicas y otros US$ 125 millones para favorecer la colaboración entre los empleadores y los centros educativos, según un comunicado.

Los US$ 25 millones restantes del programa, en el que colabora el Massachusetts Institute of Technology (MIT) , se dedicarán a desarrollar y divulgar datos sobre el mercado de empleo, así como a realizar investigaciones que ayuden a las empresas a promocionar a los trabajadores con bajos salarios.

En una declaración incluida en la nota, Dimon incide en que el trabajo requiere "habilidades, no necesariamente títulos" y lamenta que demasiada gente tiene trabajos "sin futuro" e insiste en "eliminar el estigma de los centros educativos" de educación profesional.