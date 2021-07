El presidente de Weibo Corp, Charles Chao, y un inversor estatal están en conversaciones para privatizar la firma china, en un acuerdo que valoraría a la empresa en al menos US$ 20,000 millones y facilitaría la salida del accionista principal, Alibaba Group Holding Ltd., dijeron dos fuentes.

Chao, cuyo holding New Wave es el mayor accionista de Weibo, se está asociando con una empresa estatal con sede en Shanghái para formar un consorcio para el acuerdo, dijeron las dos fuentes y una persona con conocimiento directo del asunto.

La identidad de la firma estatal no pudo ser determinada de inmediato.

New Wave tenía una participación de 45% en Weibo en febrero, valorada en US$ 5,600 millones según el precio de los papeles el viernes, seguida de Alibaba con un 30%, o US$ 3,700 millones, según el informe anual del 2020 de la compañía.

El consorcio busca ofrecer unos US$ 90-US$ 100 por acción para privatizar Weibo, dijeron dos de las fuentes a Reuters, lo que representa una prima de 80%-100% frente al precio promedio de US$ 50 de los papeles durante el mes pasado.

Privatizar la plataforma de ‘microblogging’ más grande de China -considerada el Twitter del país asiático- allanaría el camino para la salida de Alibaba, su segundo mayor accionista y cliente principal, deshaciéndose de uno de sus activos de medios clave, señalaron las fuentes, que pidieron permanecer en el anonimato por restricciones sobre confidencialidad.

Chao no respondió a una solicitud de Reuters de comentarios realizada a través de la empresa matriz de Weibo, Sina.

Weibo y Alibaba tampoco respondieron a las solicitudes de comentarios.