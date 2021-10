Empresas







Presidente de UBS dejó claro que no indemnizaría a su principal banquero si fichaba por el Santander Cualquier pago de UBS habría reducido la indemnización que el Santander tenía que pagar a Orcel. La postura oficial de UBS no se conoció hasta mediados de noviembre, según Botín. Ermotti nunca ha aclarado públicamente su posición y no ha sido llamado a declarar.