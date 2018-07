Presentan demanda contra Facebook luego de que desplome de acciones sacudió al mercado

Facebook Inc y su presidente ejecutivo Mark Zuckerberg fueron demandados el viernes en el que podría ser el primero de muchos litigios por el decepcionante reporte de ganancias de la compañía de redes sociales, que borró cerca de US$ 120,000 millones de su capitalización bursátil.



El recurso presentado por el accionista James Kacouris en una corte federal de Manhattan acusó a Facebook, Zuckerberg y el gerente de Finanzas David Wehner de realizar declaraciones engañosas o no informar sobre la desaceleración del crecimiento de sus ingresos, los menores márgenes operativos y el descenso de usuarios activos.



Kacouris dijo que el mercado quedó "impactado" cuando el miércoles se comenzó a conocer "la verdad" sobre la compañía de Menlo Park, California. Afirmó que el desplome de un 19 por ciento de las acciones de Facebook al día siguiente se debió a violaciones a la ley federal de valores de parte de los acusados.



La medida busca convertirse en demanda colectiva y exige una compensación no detallada. Una portavoz de Facebook declinó hacer comentarios.



Los accionistas suelen demandar a las compañías en Estados Unidos después de caídas inesperadas del precio de las acciones, especialmente si la pérdida de valor es grande.



Facebook ha enfrentado una decena de demandas debido al manejo de los datos de sus usuarios en medio de un escándalo que involucra a la firma británica Cambridge Analytica. Muchas se han consolidado en una corte federal en San Francisco.



El desplome del jueves también afectó a Zuckerberg, quien ocupaba el cuarto lugar en el ránking de las personas más ricas del mundo junto a Warren Buffett. Pero la riqueza actual del presidente de Berkshire Hathaway Inc alcanza los US$ 83,000 millones y la del jefe de Facebook llega a US$ 66,000 millones, dijo la revista Forbes.