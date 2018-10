Premio gordo de US$ 868 millones se ofrecerá este viernes en lotería de EE.UU.

El próximo sorteo de la lotería estadounidense Mega Millions ofrecerá el viernes un premio gordo de US$ 868 millones, y si hay un único ganador, recibirá la mayor ganancia mundial de la historia en una lotería.



Como el sorteo del martes no tuvo ganador, el premio gordo pasó de US$ 667 a US$ 868 millones en esta lotería que reúne a 44 estados del país, más el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes.



Si el sorteo del viernes tiene uno o más ganadores, tendrán la posibilidad de recibir sus ganancias en 30 pagos a lo largo de 30 años, o de recibir inmediatamente una suma reducida.



Mega Millions fue creado en el 2002. Su fórmula fue modificada varias veces para bajar la probabilidad de ganar el gordo, lo cual ha permitido que éste suba regularmente varios centenares de millones de dólares.



La probabilidad de ganar el premio gordo hoy es de una en 302.5 millones.



Contrariamente a lo que sucede en muchos países, las ganancias obtenidas en la lotería son pasibles de impuestos.



Según el sitio de Mega Millions, un ganador único que decida recibir su premio en un solo pago recibiría US$ 375.8 millones tras el pago de impuestos al gobierno federal. Muchos estados aplican encima de esto impuestos adicionales.



El récord de la mayor ganancia única es ostentado por Mavis Wanczyk, una madre de familia de 53 años que en agosto del 2017 ganó el gordo del Powerball, la otra gran lotería de Estados Unidos, por US$ 758.7 millones.



Eligió recibir un solo pago, con lo cual su ganancia se redujo a US$ 480.5 millones, y a US$ 336 millones tras pagar impuestos.



En enero del 2016, el gordo del Powerball alcanzó US$ 1,580 millones, pero hubo tres ganadores en el sorteo, que se repartieron el monto en partes iguales, con una ganancia final de US$ 528.8 millones cada uno.



La lotería española de Navidad "El Gordo" propuso varias veces más de 2,000 millones de euros como premio, pero funciona con grupos de tickets de números idénticos, limitando las ganancias individuales.