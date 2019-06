La pregunta que todo empresario debe hacerse si quiere ser exitoso, según CEO de Amazon

Si está pensando en iniciar un negocio , seguramente muchas preguntas han empezado a rondar su cabeza. Aunque no sabe si hacerles caso o dejarse llevar por la emoción, teme en equivocarse y peor aún, invertir en algo que no le dará los frutos que esperaba y a la larga le generará muchas pérdidas económicas.

Es natural encontrarse en la incertidumbre cuando uno quiere echar a andar su emprendimiento ; sin embargo, antes de preocuparnos por lo que pasará en el futuro, debemos centrarnos en cosas más realistas.

Un artículo del portal Inc. recogió el pensamiento de Jeff Bezos , CEO de Amazon , para dar a conocer en qué cosas debe enfocarse un empresario. Interrogantes como ¿qué es lo exigirán los clientes más adelante?, ¿quiénes serán nuestra competencia?, entre otras, deben ser dejadas de lado porque hablan del futuro y eso no se puede predecir.

Durante una conferencia en Las Vegas, dijo que la única pregunta que deben hacerse es: ¿qué no cambiará dentro de diez años?

Jeff Bezos es fundador y ejecutivo de Amazon. (Foto: AFP)

“Me preguntan con bastante frecuencia qué va a cambiar en los próximos diez años. Una cosa que rara vez me preguntan es probablemente aún más importante, y lo aliento a pensar en esta pregunta: ¿qué es lo que no va a pasar o no va a cambiar en los próximos diez años?”, manifestó en el evento.

El fundador y ejecutivo de Amazon señaló que un empresario no debe fijar su foco de atención en cosas que no puede predecir porque no tiene una bola de cristal; por el contrario, le pide mirar en lo que está fijo, debido a que es más fácil y puede mantenerse con el tiempo. “No tendrás que investigar mucho sobre eso. Tan pronto como pienses de esa manera en esas cosas tan fundamentales, podrás escribir las respuestas”.

Una vez que haya identificado lo inamovible por un periodo, podrá diseñar una estrategia para su negocio que permanecerá por varios años. Bezos recomienda tener claro las prioridades inquebrantables de los clientes y las prioridades esenciales de su emprendimiento.

Para el CEO de Amazon, la respuesta a la interrogante ¿qué no va a cambiar en diez años?, le permitirá organizar sus actividades, trabajar tranquilo y poner sus energía en su empresa, sabiendo que por un periodo de tiempo no sufrirá percances.