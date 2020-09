Producto de la pandemia del COVID-19, el mercado inmobiliario en el país ha sufrido algunos cambios. En el caso de los precios de alquiler y venta en los distritos de Lima se han dado cambios y nuevas tendencias. Así, según el último informe Índice 2020 elaborado por Urbania, el reporte muestra que el precio promedio de un departamento de 100 m2 en Lima se ubica en S/2,647 por mes, presentando también un alza de precios de 3% para el 2020.

En Miraflores, Barranco y San Isidro, la subida de precios de alquiler se encuentra por encima del promedio, representando una subida de 3.6% para este año frente al 2019.

Eduardo Gonzalez-Prada, Director Comercial de Urbania y Adondevivir, señaló que esta tendencia se debe a la oferta y demanda actual del mercado. “La situación a la que llevó la cuarentena y el estado de emergencia generó mucha movilidad a nivel de alquiler; es decir familias que principalmente por temas económicos se mudaron a alquileres más baratos y teniendo en cuenta que la oferta de inmuebles para esta categoría es muy reducida, presiona el precio al alza”, sostuvo.

Esto se da principalmente en segmentos de alquiler de renta media y baja (menos de US$ 700) donde se ha observado una disminución fuerte en la oferta, dijo.

Precio promedio

¿Qué es lo que actualmente presenta el mercado? El ejecutivo explicó que, en Lima, un departamento con una superficie de 60 m2, dos habitaciones y un estacionamiento, tiene un precio promedio de S/1,717 al mes. Mientras que un departamento con una superficie de 100m2 con 3 habitaciones y un estacionamiento es de S/2,647 mensual.

Es así que los distritos más caros para alquilar son los ubicados en Barranco, Miraflores y San Isidro con un precio promedio de S/3767, S/3155 y S/3114, respectivamente.

Mientras que los distritos con el precio más económico en alquiler son Chorrillos, La Molina y Santiago de Surco con un precio promedio de S/1865, S/1893 y S/2241, en cada caso.

Manejo de presupuesto

Eduardo Gonzalez-Prada refirió que el efecto del COVID-19 se ha visto reflejado en la forma en cómo las familias actualmente manejan su presupuesto, tanto en las personas que arriendan una vivienda como aquellas que están pensando en comprar o pagando actualmente una cuota inmobiliaria.

“Muchos de los que arriendan han visto afectados sus ahorros pues ahora deben asumir el aumento del costo del alquiler, o dejar de consumir algo para sobrellevarlo, mientras que en el caso de los que pensaban comprar, han tenido que replantear su presupuesto para verificar que poseen la capacidad económica para afrontar una cuota más alta”, agregó.

En ese sentido, los que se han visto más beneficiados han sido los que actualmente tienen un crédito hipotecario, pues hay agresivas campañas de compra de deuda de los bancos a fin de poder colocar su cartera, generándoles menor pago de intereses, acotó.

Precisamente, sobre los precios de venta de departamentos, el Índice 2020 de Urbania, el valor promedio en Lima se encuentra en US$ 1,876 por m2 registrando una baja en el mes de julio de 0.7%.

Sin embargo, en el acumulado se presenta un total de 3.3% al alza para el 2020; registrando además una deflación (caída) en los costos de construcción en dólares.

Así, en el caso de Miraflores, Barranco y San Isidro, el alza de los precios fue inferior al promedio, siendo de solo un 0.8% en el 2020.

Perfil de venta de viviendas

Urbania también refiere que es lo que presenta el mercado en lo que se refiere a precio de venta. Es así que un departamento promedio de 60 m2 en Lima, que cuenta con 2 habitaciones y un estacionamiento tiene un precio promedio de US$ 113 mil (US$ 1,891 US$/m2).

En el caso de un departamento de 100 m2 con 3 habitaciones y un estacionamiento es de USD 186 mil (US$ 1861 por m2)

Los distritos más caros para comprar en Lima son Barranco, San Isidro, Miraflores y San Borja, valiendo el m2 US$ 2,738, US$ 2,665, U$$ 2576 y US$ 2,099, respectivamente.

Si hablamos de los más económicos para adquirir una vivienda, estos se ubican en San Martín de Porres (US$ 852 m2), Callao (US$ 927 m2), Los Olivos (US$ 959 m2) y Bellavista (US$ 1,111 m2)