Cusco sigue siendo la ciudad más cara del sur del país para vivir. Solo al inicio de la pandemia los precios de las viviendas y alquileres disminuyeron en hasta 15%, pero nuevamente han vuelto a subir este año. La explicación va más allá de la alta demanda de los inmuebles considerando que hay un déficit habitacional que creció este 2021 en 7.5% según la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).

De acuerdo a Dante Astete Canal, presidente del grupo Degol SAC -a cargo de cuatro proyectos inmobiliarios en marcha en ciudad del Cusco-, el precio del alquiler de viviendas subió en 5% este año en comparación al 2019 -actualmente se encuentran precios desde S/ 600 al mes-, y espera un igual incremento para el 2022, considerando la alta demanda principalmente en los distritos de Wanchaq, Huancaro y Cusco zona moderna.

Mientras que en las zonas fuera de la ciudad, el mayor movimiento de alquileres se registra en Pisac y Urubamba debido a la llegada de personas de otras regiones, principalmente Lima, indicó.

Y es que la construcción de vivienda propia sigue siendo muy caro. En distritos como Wanchaq el precio del metro cuadrado (m2) se cotiza entre US$ 2,500 y US$ 3,000 mientras que en el centro histórico (cerca a la Plaza de Armas), es de desde los US$ 6,000 el m2, “más caro que en otras partes del mundo”, señala Ronal Hermoza, presidente del Comité de la Construcción e Inmobiliarias de la Cámara de Comercio de Cusco.

En consecuencia, el precio de departamentos nuevos también se eleva. Actualmente están oscilando entre los US$ 1,000 y US$ 1,500 el metro cuadrado “y con esos precios no satisfaces al segmento C y D, y, por eso, ninguno califica para vivienda social, por lo que los interesados no pueden acceder a los subsidios del Fondo MiVivienda”, agrega Astete Canal.

Cuellos de botella

Para ambos empresarios, los cuellos de botella que impiden la reducción de los precios de los terrenos son tres. Primero, las restricciones para construir fuera del centro histórico pues actualmente esta prohibido edificaciones de considerable altura, no más de ocho pisos en algunas partes.

“La geografía del valle de Cusco no te permite tener muchos terrenos para construir y mientras no se modernicen los parámetros urbanísticos, los terrenos seguirán siendo caros”, explicó Astete.

Otro factor -indicó- es el ruido político que afecta en el tipo de cambio que, además, impacta en el precio de los insumos de producción pues el 40% de ellos se adquieren en dólares. El tercer punto es la “burocracia” para ejecutar proyectos de autoconstrucción por lo que luego se construyen de manera informal sin mecanismos de seguridad.

Actualmente solo hay menos de 40 proyectos inmobiliarios en marcha en la ciudad del Cusco, la cifra podría mantenerse en los próximos años hasta que también se dinamice la economía.

Terrenos en Chinchero al alza

La expectativa por la futura puesta en marcha del Aeropuerto Internacional de Chinchero ha elevado el costo de los terrenos en el lugar. Según Ronal Hermoza, pasaron de costar US$ 300 el metro cuadrado en el 2019 a US$ 700 en la zona urbana este año. No obstante, opina que es posible que el precio baje en el mediano plazo, considerando que el lugar, debido a los fuertes vientos, sería menor atractivo para vivir.

“Se construirían algunos hoteles y restaurantes, pero es muy probable que la gente prefiera pasar la noche en Urubamba, que es más cálido y ya tiene una oferta de hoteles muy interesante”, anotó.