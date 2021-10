Por Tara Lachapelle

Netflix gana el ‘Juego del calamar’ del streaming: T. LachapelleLos fanáticos de la televisión han estado dispuestos a darle una oportunidad a todos los servicios nuevos de televisión por streaming. Pero “El juego del calamar” muestra cómo Netflix Inc. ha dominado de manera única el arte de mantener a sus suscriptores.

El martes, Netflix superó las expectativas cuando informó sobre 4.38 millones de nuevos miembros netos para el tercer trimestre; gran parte del impulso provino de la región de Asia-Pacífico, mientras que Estados Unidos y Canadá volvieron a crecer.

Pero ni siquiera esos resultados reflejan completamente el fenómeno de las últimas semanas de “El juego del calamar”, lo que demuestra perfectamente cómo Netflix ha convertido la serendipia en una estrategia comercial confiable. Esto contrasta con la obsesión –reacia al riesgo– de la industria por las franquicias familiares y títulos antiguos confiables.

A mediados de septiembre, justo antes de que terminara el trimestre, Netflix lanzó una serie en coreano sin actores reconocibles a nivel mundial y con una trama violentamente distópica que durante años fue rechazada por estudios porque parecía demasiado grotesca. Y, sin embargo, el atractivo de un argumento bizarro, un título misterioso y un alto grado de miedo a perderse el fenómeno han alimentado la curiosidad por “El juego del calamar” en todo el mundo, convirtiendo a la serie en el mayor fenómeno en la historia de Netflix.

A principios de octubre, las descargas móviles de Netflix se dispararon. Apptopia estima que la aplicación se descargó 777,000 veces el 4 de octubre, la mayor cantidad en lo que va del año. Desde entonces, “El juego del calamar” ha sido parodiada en “Saturday Night Live”, de NBC. Juegos móviles que imitan a la serie han encabezado las listas de descargas para iPhone. Y se espera que este Halloween abunden disfraces espeluznantes con temática de la serie.

“El juego del calamar” incluso superó a James Bond en su primer fin de semana en los cines. Debido al éxito del programa y una recuperación tras retrasos de otras producciones el año pasado por el COVID-19, Netflix proyecta que las suscripciones en la aplicación se acelerarán a 8.5 millones en el cuarto trimestre.

Según documentos internos muy bien resguardados que Bloomberg News descubrió esta semana, Netflix también estima que “El juego del calamar” ha generado US$ 891 millones en “valor de impacto”. No está del todo claro lo que eso significa: Netflix calcula algo llamado cuota de visualización ajustada (AVS, por sus siglas en inglés) en función de la audiencia y el valor estimado de esos espectadores; la AVS de la duración de un programa se convierte en su valor de impacto, informó Bloomberg.

Esa fórmula para calcular el valor sin contar con cifras de ventas de taquilla, ingresos por publicidad o cualquier otro indicador tradicional de desempeño da señales sobre cómo la industria podría determinar el éxito financiero en el futuro. También muestra cómo una serie que desde el exterior podría verse como una flor de un día, en realidad puede ser un importante impulsor de ganancias. Para los servicios de suscripción, las inversiones de mayor rendimiento son las producciones que motivan a un cliente aburrido a volver a interesarse en lugar de cancelar la suscripción.

En un intento por traducir las estadísticas de Netflix a un idioma que los inversionistas puedan entender, Matthew Harrigan , analista de Benchmark & Co., estimó que la compañía sumó alrededor de 7 millones de miembros gracias a “El juego del calamar”. Esos usuarios, en caso de que nunca cancelen, se traducen en US$ 4,000 millones de valor para Netflix, escribió en un informe. Eso equivale al 1% de la capitalización de mercado de Netflix.

Netflix ha sido criticado por no contar con suficientes franquicias duraderas como Marvel y Star Wars. Contar con ellas sin duda ayudaría a sus esfuerzos por expandirse a la concesión de licencias de mercancías, que es uno de los negocios de mayor margen de Walt Disney Co. No obstante, si bien es posible que esas franquicias hayan ayudado a Disney+ a conseguir muchos suscriptores al principio, su estrecho enfoque también podría limitar el tamaño final de su base de suscriptores.

Incluso para espectadores que prefieren un género específico, la inmensa mayoría de su tiempo de visualización se dedica a servicios con menús amplios, según una encuesta reciente de Parks Associates.

Netflix todavía espera que el flujo de caja libre se equilibre este año. Incluso uno de los mayores bajistas de las acciones, Michael Pachter, de Wedbush Securities Inc., estima que Netflix generará US$ 1,000 millones adicionales de flujo de caja libre cada año para llegar a US$ 9,400 millones en el 2030. El negocio de Disney ha arrojado alrededor de US$ 6,000 millones al año en promedio para la última década, según datos compilados por Bloomberg.

El streaming es un negocio costoso y será difícil que Hollywood replique las favorables condiciones que le valieron sus riquezas en la era de la televisión por cable y las salas de cine. Ahora se trata de evitar que ese suscriptor indeciso cancele su suscripción. Si se evita que millones lo hagan, empresas como Netflix podrán cosechar miles de millones.