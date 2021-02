No eres sólo tú. Lo que está sucediendo con las acciones de la cadena minorista de videojuegos GameStop no tiene sentido para mucha gente.

La compañía pasaba por apuros graves, pero sus acciones subieron al cielo en apenas unos días, de una forma lo suficientemente salvaje como para preocupar a mucha gente de la élite financiera y política, desde los inversionistas profesionales en Wall Street hasta los pasillos de las autoridades reguladoras y la Casa Blanca en Washington.

Todo esto generó preguntas serias sobre si el mercado de valores está frente a una burbuja peligrosa y si se debe permitir que una nueva generación de pequeños inversionistas aproveche al máximo todas las herramientas disponibles en sus teléfonos, independientemente de lo imprudentes que puedan parecer a algunos.

Al mismo tiempo, los defensores de las grandes mayorías están vitoreando más fuerte desde las gradas, considerando que los poderosos fondos especulativos, Wall Street y el 1% más rico finalmente están recibiendo su merecido.

Estas son algunas preguntas y respuestas del fenómeno bursátil:

¿Qué está pasando con las acciones de GameStop?

Este mes ha sido una locura. Después de venderse en unos US$ 18 hace tres viernes, la acción de GameStop se duplicó en cuatro días y siguió subiendo, cada vez más alto, antes de casi duplicarse el martes y luego más del doble nuevamente el miércoles a US$ 347. El jueves cerró en US$ 325.

¿Y cómo está la propia empresa?

Sigue en problemas y tratando de sobrevivir. GameStop, con sede en Grapevine, Texas, vende videojuegos en más de 5,000 tiendas y la pandemia ha mantenido alejados a los clientes. Más preocupante es el cambio a largo plazo de sus clientes, que se alejan cada vez más de las tiendas físicas y compran juegos cada vez más en línea.

Sin embargo, hay cierto entusiasmo después de que la compañía dijera a principios de mes que un cofundador de Chewy —una tienda en línea de artículos para mascotas— se unía a su junta directiva.

Los inversores ven a Ryan Cohen como a alguien que ayudará a la transformación de GameStop hacia las ventas digitales y el cierre de tiendas físicas, pero los analistas creen que la empresa todavía seguirá perdiendo dinero en su próximo año fiscal.

Reddit está involucrado, ¿cierto?

Sí, particularmente un grupo de usuarios de esa red social llamado “WallStreetBets”. Sus discusiones están llenas de ideas sobre la próxima gran compra masiva de acciones, cierto autodesprecio acompañado de orgullo por sus apuestas bursátiles, tanto ganadoras como perdedoras, siempre y cuando sean audaces. Recientemente, se animaron mutuamente para seguir comprando GameStop y llevarla cada vez más alto, o “a la Luna”.

¿Esto sólo hizo que las acciones subieran más de 1,000%?

No. Una razón muy importante es cuán profundamente atacadas eran las acciones de GameStop por parte de los fondos especulativos o “hedge funds” y otros inversionistas profesionales en Wall Street. Muchos de ellos apostaban a que las acciones de GameStop caerían si las “vendían en corto”.

¿Qué es una venta en corto?

En una “venta en corto”, los inversionistas toman prestada una acción y la venden, con la expectativa de comprarla a un precio mucho menor, y así se embolsan la diferencia. GameStop era una de las acciones más vendidas en corto en Wall Street.

¿Qué es un short squeeze?

Podría traducirse como un estrangulamiento de las posiciones cortas, que es lo que ocurrió con las acciones de GameStop. Cuando una acción es sometida a una ola de compras, su creciente escasez hace que suba de precio drásticamente, obligando a los vendedores en corto a salir pronto de sus apuestas antes de perder aún más.

Para ello, tienen que comprar las acciones antes de que sigan subiendo, pero ello las hace subir todavía más, lo que puede crear un bucle de retroalimentación. A medida que los vendedores en corto de GameStop admitieron este mes que estaban en problemas graves por las fuertes pérdidas que estaban sufriendo, los inversores más pequeños y los que recién llegados a los mercados se animan mutuamente para mantener el frenesí de compras.

¿Estos pequeños inversores creen en los negocios de GameStop?

Ha habido controversia sobre eso, pero últimamente los pequeños inversionistas detrás de la ola de compras han expresado que más bien han tratado de castigar a los vendedores en corto, los fondos especulativos y otras grandes firmas financieras. Muchos hablan de ello en términos de vengarse de la élite financiera, que se benefició durante años de hacer ganancias a costa de los problemas de otras.

Comprar acciones de GameStop “no se trata de codicia”, escribió un usuario en Reddit, después de citar todas las recesiones que causaron los grandes inversionistas institucionales y las veces que “ellos” fueron rescatados con los dólares de los contribuyentes. “Se trata de recuperar lo que es nuestro, lo que ya hemos pagado”, escribió.

“Esto es por hacernos trabajar en la noche de Acción de Gracias hasta el Viernes Negro a cambio de US$ 9.50 por hora”, escribió otro usuario en Reddit.

“La misma gente que causó el desplome del 2007-2008 está ahora en el poder y continúa manipulando el mercado para enriquecerse aún más. Nosotros simplemente estamos recuperando nuestra parte”, escribió un usuario en Reddit.

“Hola, mamá, no puedo llegar a la cena”, escribió otro usuario. “Estoy con los muchachos llevando a la quiebra a un fondo especulativo de 10 dígitos”.

¿Es sólo GameStop la que se vio envuelta en esto?

No. Otras acciones sujetas fuertemente a ventas en corto también han subido de manera espectacular recientemente, pues hay inversionistas que buscan “la próxima GameStop”. American Airlines, BlackBerry y otras acciones anteriormente menospreciadas han tenido esta semana oscilaciones extremas de sus precios.

¿Qué pasa con el mercado bursátil en general?

Los críticos solían desestimar el fenómeno de GameStop y otros papeles como un espectáculo secundario, diciendo que el caso se limitaba a unos cuantos rincones del mercado, pero el desplome de las bolsas en general el miércoles dio pie a la cautela. Las fuertes pérdidas de los vendedores en corto pueden haberlos empujado a vender algunas de sus otras acciones para conseguir efectivo, y varios analistas dicen que eso contribuyó a la caída de 2.6% del S&P 500 el miércoles. Fue el peor día del mercado desde octubre.

¿Alguien lo vio venir?

Quizás no hasta este punto, pero las corredurías ya habían facilitado cada vez más que los principiantes pudieran ingresar al mercado para comprar y vender. Las comisiones se han reducido a cero y las personas pueden comerciar simplemente a través de apps de correduría en sus teléfonos, como Robinhood.

A medida que caían las barreras tradicionales al intercambio de acciones por parte de principiantes, los defensores de los consumidores aplaudieron la ampliación del campo de juego, pero advirtieron también que era posible que fuera demasiado bueno para ser verdad. Un intercambio demasiado fácil podría alentar a los nuevos inversionistas a hacer muchas operaciones que al final sean demasiado riesgosas.

¿Pueden los reguladores hacer algo sobre esto?

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha dicho que ha notado la reciente volatilidad del mercado y que está analizando más de cerca. El trabajo de la SEC es proteger a los inversionistas, y la expectativa en Wall Street es que quienes tienen acciones de GameStop a estos precios inflados probablemente se verán perjudicados cuando su precio baje, tarde o temprano.

Lo que distingue este caso es toda la comunicación que existe entre un grupo de usuarios en Reddit, ya que se incitan entre sí para seguir comprando acciones de GameStop, haciendo que suban aún más, dijo Chester Spatt, execonomista jefe de la SEC y profesor de Finanzas de la Facultad Tepper de Negocios de la Universidad Carnegie Mellon. Dijo que es difícil considerarlo como un caso claro de manipulación del mercado.

Al final, es posible que no haya forma de evitar que las personas empujen una acción demasiado alto y que potencialmente se quemen. En cambio, Spatt dijo que podría ser mejor primero educar adecuadamente a todos estos inversionistas novatos sobre los riesgos de las burbujas y el comercio excesivo de acciones.

“Mucha gente ahora siente que está empoderada y que no tiene que pasar por los actores tradicionales” de Wall Street para invertir, dijo Spatt. “Y para ser justos, no la pasaron tan bien con los jugadores tradicionales”.