Empresas







Por qué Apple tiene chips para los iPhone mientras Ford se queda corto Los fabricantes de automóviles y sus proveedores, con líneas de producción “a la hora” que pueden modificar más fácilmente para producir diferentes piezas, no han podido escapar. Apple dijo el miércoles que perdería entre US$ 3,000 millones y US$ 4,000 millones en ventas en este trimestre por la escasez de suministros de algunos chips antiguos.