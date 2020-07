Cada año los peruanos cambian de soles a dólares y de dólares a soles aproximadamente US$ 20,000 millones (más de US$ 1,600 mensuales). Esta cifra, calculada por Jorge Jenkins, Product Owner de la plataforma de cambio de divisas Cocos y Lucas del BCP, se ha visto afectada por la transformación de los hábitos de las personas por el coronavirus.

“El volumen de cambio de divisas de las personas naturales ha caído hasta en un 30% al mes en términos absolutos”, considera Jenkins. En medio de esta contracción, es el canal digital el que ha capturado la mayor cantidad de transacciones.

Así, el Product Owner de Cocos y Lucas estima que en las plataformas del mercado, en promedio, se ha duplicado el volumen intercambiado. “Es una tendencia que está para quedarse. Difícilmente las personas, luego de usar este canal, regresarán a los cambistas de la calle”, agrega.

Crecimiento

En la actualidad existen cerca de 30 plataformas de cambio de divisas en el país. Rápidamente, desde su lanzamiento a fines del año pasado, Cocos y Lucas ha conseguido captar hasta el 40% de la participación de mercado en persona naturales.

En cuanto al volumen, la plataforma del BCP pasó de cambiar US$ 12 millones en marzo a US$ 25 millones en abril y proyecta cerrar julio con transacciones por US$ 40 millones. El ticket promedio en personas naturales es de US$ 2,100 y en la actualidad cuenta con aproximadamente 18,000 clientes de este tipo.

Jorge Jenkins comenta que Cocos y Lucas se abrirá a usuarios que no son clientes del BCP y además lanzarán una app móvil. (Foto: BCP)

Planes

Jorge Jenkins comenta que entre los planes de Cocos y Lucas se encuentra crecer más en el negocio de personas jurídicas, específicamente pymes, que en total se calcula que cambian US$ 10,000 millones al año en el país.

"En ese segmento existe una gran oportunidad, pues es un público que a pesar de cambiar volúmenes importantes, se exponen a riesgos de seguridad o de billetes falsificados en el mercado paralelo de cambistas y casas de cambio", indica. Los clientes pymes de Cocos y Lucas tienen un ticket promedio de US$ 50,000.

Actualmente, para poder usar Cocos y Lucas se requiere una cuenta de soles y otra de dólares del BCP. Si es que el cliente no tiene una de las dos, la plataforma lo guía hacia un proceso de apertura.

Sin embargo, Jorge Jenkins, revela que una de las metas de la compañía para el 2020 es abrir la plataforma a aquellos que no son clientes del BCP. "A más tardar a fin de año deberíamos poder hacerlo", indica.

La otra meta de la plataforma, que funciona en web, es poner a disposición de los usuarios una app móvil, que debería lanzarse antes de setiembre.