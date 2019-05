Políticos enfurecidos con Zuckerberg que sigue ignorándolos

Políticos de todo el mundo amenazaron a representantes de Facebook Inc. , Google de Alphabet Inc. y Twitter Inc. con establecer leyes más estrictas sobre privacidad, noticias falsas y discursos de odio ante una variada audiencia en la capital de Canadá.

Participaron legisladores de países como Canadá, Reino Unido, México, Singapur y muchos otros. El Comité Permanente de Acceso a la Información, Privacidad y Ética se reunió el año pasado en el Reino Unido. Su objetivo es establecer estándares que eviten que las empresas de redes sociales hagan un uso no autorizado de información personal y difundan información falsa.

En el año o más desde que se conoció la noticia de que la consultora política Cambridge Analytica había recopilado información de millones de cuentas de Facebook, varios países han propuesto o aprobado nuevas normas para regir el contenido y la privacidad en las plataformas de redes sociales.

Google, Twitter y Facebook dicen que apoyan algunas normas nuevas, pero están presionando contra leyes que cambiarían fundamentalmente la naturaleza abierta de sus sistemas, o que les exigirían controlar los discursos políticos.

Sin embargo, gran parte de la conversación se centró en la indignación de los políticos de que el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg , no se presentó para responder preguntas. El comité incluso votó para entregar una citación a Zuckerberg si él va a Canadá en el futuro, tras lo cual podría ser acusado de desacato si no aparece nuevamente.

"Facebook, entre otras de las grandes plataformas, ha mostrado una falta de respeto extrema y un desprecio por los gobiernos soberanos", dijo Peter Kent, un miembro conservador del Parlamento. Los políticos también se quejaron de que los ejecutivos de Twitter y Google optaron por no participar, aunque su ira se dirigió principalmente a Facebook.

El año pasado, Zuckerberg rechazó reiteradamente las solicitudes de los principales legisladores británicos para presentar pruebas durante una investigación respecto al papel que desempeñaron las empresas de redes sociales en la difusión de noticias falsas, después del escándalo de Cambridge Analytica. También puede enfrentar una citación formal si alguna vez visita el Reino Unido. Sin embargo, Zuckerberg sí ha testificado ante el Congreso de Estados Unidos.

Desde las revelaciones sobre Cambridge Analytica, una consultora política británica vinculada a la campaña presidencial de Donald Trump , que obtuvo datos de millones de usuarios de Facebook sin su conocimiento, los políticos de todo el mundo han realizado audiencias para interrogar a las empresas de redes sociales sobre la responsabilidad que tienen de proteger la información personal.

Los altos ejecutivos rara vez aparecen, pues suelen enviar a expertos en políticas de nivel inferior y abogados. Se han vuelto expertos en explicar con calma la política, mientras evitan comprometerse con grandes cambios.

Google y Facebook han contratado a miles de personas para moderar el contenido de sus plataformas. Es probable que las leyes de privacidad similares a las aprobadas en Europa salgan a la luz en Estados Unidos y en otros lugares en los próximos meses.

Sin embargo, los gigantes de internet generalmente han logrado rechazar amenazas como la prohibición total de la recopilación de datos o las propuestas de disolución de las propias empresas.

Muchos de los legisladores dijeron que estaban insatisfechos con las respuestas de las compañías hasta el momento y que las nuevas reglas llegarían pronto.

Derek Slater de Google, director de política de información, asuntos gubernamentales y política pública, dijo que las nuevas leyes no deberían ser "demasiado restrictivas", como establecer plazos estándar sobre la rapidez con la que una empresa debería eliminar un contenido ofensivo antes de que se apliquen las multas.

Al consultar si las autoridades de competencia debían tener en cuenta la privacidad del consumidor al revisar las fusiones, el director de políticas de Facebook, Kevin Chan, dijo que creía que la competencia y la privacidad eran "dos cosas distintas y separadas".

Sin embargo, las respuestas tampoco fueron suficientes para la mayoría de los políticos. "Estoy harto de sentarme durante horas para escuchar trivialidades de Facebook y tácticas de evasión para responder preguntas", dijo Jo Stevens, una política británica miembro del Parlamento del Partido Laborista. "Quiero que el jefe aquí asuma la responsabilidad".