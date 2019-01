Polémica por cláusula contractual previa de nuevo CFO de Netflix

Spencer Neumann, quien fue puesto repentinamente en licencia por Activision Blizzard Inc. y luego despedido de su trabajo como director financiero, tenía una cláusula en su contrato que le impedía negociar con otros posibles empleadores.

Activision, el creador de Call of Duty y otros videojuegos, explicó en la víspera de año nuevo que despedía a Neumann por una causa no relacionada con los informes financieros de la compañía. Netflix Inc. anunció el miércoles que Neumann sería su nuevo director financiero, remplazando a David Wells, que ocupó el cargo durante los últimos ocho años y dijo en agosto pasado que renunciaría.

El contrato de Neumann con Activision incluía una cláusula que le impedía buscar empleo fuera de la empresa, excepto durante los últimos seis meses de su contrato, que se extendía hasta abril del 2020. El miércoles, Activision volvió a nombrar a Dennis Durkin como director financiero.

Neumann declinó hacer comentarios.

El director ejecutivo de Activision, Bobby Kotick, ha agregado talento de la radiodifusión deportiva profesional, productos de consumo y la industria cinematográfica para ampliar las fuentes de ingresos de su empresa.

Neumann se unió a Activision en mayo del 2017 desde Walt Disney Co., donde se desempeñó como director financiero de la división de parques temáticos de la compañía. En el último año fiscal, tuvo una compensación total de US$ 9.47 millones, según los datos compilados por Bloomberg, que incluyen US$ 2.8 millones en premios de opciones y US$ 4.15 millones en premios de acciones.

Netflix ha reclutado a muchos competidores de la industria del entretenimiento a medida que aumenta la producción de programas de televisión y películas para complacer a una creciente base mundial de más de 137 millones de suscriptores.

En el último año, la compañía ha atraído a ejecutivos como el jefe de entretenimiento de ABC, Channing Dungey. Netflix ha sido demandado por rivales como 21st Century Fox Inc. y Viacom Inc. por caza ilegal de talentos.