¿Podrá Zuckerberg hacer un Facebook que respete lo privado?

Después de construir una red social que se ha transformado en un sistema de vigilancia, el director ejecutivo de Facebook , Mark Zuckerberg , dice que está cambiando el enfoque de su empresa a un servicio de mensajes diseñado para servir como una fortaleza de la privacidad.

En lugar de ser la red que conecta a todo el mundo, Facebook quiere ahora animar a pequeños grupos de personas a mantener conversaciones encriptadas que ni Facebook ni ninguna otra persona ajena pueda leer. También planea dejar que los mensajes desaparezcan de forma automática, una característica pionera de su rival Snapchat que podría limitar los riesgos que plantea un rastro de mensajes en las redes sociales que siguen a las personas a lo largo de sus vidas.

Es una apuesta importante de Zuckerberg, que lo ve como una manera de impulsar a Facebook más firmemente hacia un sector de mensajes que está creciendo más rápido que su negocio principal, de redes sociales. También podría ayudar a Facebook a protegerse de los reguladores gubernamentales, aunque el director ejecutivo de Facebook dejó claro que espera que el negocio de mensajes de la empresa complemente, y no reemplace, sus negocios principales.

Sin embargo, hay muchos obstáculos. Facebook ha resistido más de dos años de turbulencia por repetidas faltas en materia de privacidad, la difusión de desinformación, la posibilidad de que agentes rusos realizaran campañas de propaganda selectiva y una creciente oleada de incitación al odio y los abusos.

Zuckerberg se sometió a dos días de interrogatorios en el Capitolio en abril pasado. Todo esto aumenta el reto de convencer a los usuarios de que esta vez Facebook realmente quiere respetar la privacidad.

Las conversaciones encriptadas pueden aliviar algunos de estos problemas, pero también pueden empeorar otros. La seguridad es un "objetivo admirable", dijo Fatemeh Khatibloo, analista de Forrester Research. "No estoy seguro de que aborde los grandes problemas a los que se enfrenta Facebook ahora", agregó.

Facebook se convirtió en un coloso al succionar la información de sus usuarios de todas las maneras posibles y diseccionarla para dispararles anuncios dirigidos. Cualquier cosa que ponga en peligro esa máquina podría suponer una gran amenaza para el precio de las acciones de la empresa, lo que también afectaría a su capacidad para atraer y retener a ingenieros con talento y otros empleados.

En una entrevista el miércoles con The Associated Press, Zuckerberg pronosticó que el énfasis de Facebook en la privacidad hará más por ayudar al negocio de la compañía que perjudicarlo. Mientras la mayor parte de la bolsa de valores retrocedió el miércoles, las acciones de Facebook ganaron US$ 1.25 para cerrar en US$ 172.51.

Zuckerberg expresó su visión en un post el miércoles, tras dos años en los que la compañía se ha enfrentado a una serie de revelaciones de sus deficientes controles de privacidad.

Para lograrlo, Zuckerberg planea unir los servicios de mensajería Messenger de Facebook, WhatsApp e Instagram para que los usuarios sean capaces de contactarse simultáneamente a través de todas las aplicaciones.

El plan, que se desarrollará a lo largo de varios años, hará que todas estas aplicaciones sean encriptadas para que nadie vea el contenido de los mensajes excepto el remitente y el receptor. WhatsApp ya tiene esa característica, pero las otras apps no.

El director ejecutivo de Facebook ha estado telegrafiando algunos de estos cambios a los inversores durante los últimos seis meses, pero su mensaje del miércoles en el blog es la primera vez que ha explicado la idea a los más de dos mil millones de personas que utilizan los servicios de Facebook y miran sus anuncios. Se espera que esos comerciales generen US$ 67,000 millones en ingresos este año, según la firma de investigación eMarketer.

Si todo va bien, Facebook también mostrará publicidad similar en los servicios de mensajes encriptados. Es probable que esos servicios también ofrezcan otras características para ganar dinero, como una billetera digital, ya que Facebook intenta construir algo similar al popular servicio WeChat de Tencent en Asia.

"Si piensas en tu vida, probablemente pasas más tiempo comunicándote en privado que en público", dijo Zuckerberg durante la entrevista con AP. "La oportunidad general aquí es mucho mayor que la que hemos construido en términos de Facebook e Instagram".

Eso está lejos de ser demostrado. Aunque Facebook ya ha intentado mostrar anuncios en su aplicación Messenger, su éxito ha sido limitado. Ni siquiera ha probado el concepto en WhatsApp desde que adquirió ese servicio por US$ 22,000 millones en el 2014.

Hay algunas grandes incógnitas sobre el éxito de Facebook en un entorno más privado de mensajes", dijo la analista de eMarketer Debra Aho Williamson.

Proteger mejor la privacidad de los 2,000 millones de usuarios de Facebook podría socavar el modelo de negocios de la compañía, que depende de la habilidad de aprender los gustos de la gente y vender anuncios vinculados a esos intereses.

Los críticos no están convencidos de que Zuckerberg realmente esté comprometido en hacer cambios significativos.

“Esto no hace nada para abordar la publicidad dirigida y la recolección de información de los individuos”, dijo Jen King, director de privacidad del consumidor en el Centro para el Internet y la Sociedad de la Escuela de Derecho de Stanford. “Es magnífico para tu relación con otras personas. No hace nada para tu relación con Facebook mismo”.