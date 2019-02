Pobladores de Machu Picchu piden poner fin a la concesión de Perú Rail

La población de Machu Picchu se reunión hoy en Audiencia Pública con congresistas para recoger la impresión de los servicios de transporte entre Cusco y Machu Picchu.

Al respecto, lo pobladores consideran que hay un maltrato al turista nacional interesado en conocer la ciudadela de Machu Picchu, los pobladores cusqueños, respaldados por sus autoridades locales, demandaron que se culmine el contrato de concesión en el traslado de pasajero, al menos con el operador Perú Rail, de Belmond Andean Explorer.

El alcalde de Machu Picchu, Darwin Baca, denunció el maltrato al turista nacional por parte dicha empresa, al indicar que no mejora su servicio con el incremento de vagones.

“No es dable que se trate así a los pobladores y que sólo se beneficie al turista extranjero. Es una empresa donde el servicio el turista nacional es carísimo y no puede ir a conocer la ciudadela. Que recuerde Perú Rail que había un servicio de tren de excursionistas que debería volver”, dijo la autoridad.

Así lo señaló durante su participación en la sesión descentralizada y tercera audiencia que realiza la Comisión de Defensa del Consumidor, esta vez en el Cusco y donde se abordó ampliamente la problemática del consumidor usuario de los servicios públicos en departamento del Cusco.

“¿Por qué no vienen los representes de Inca Rail? Jamás la empresa ha hecho caso a este llamado. No podemos permitir que estas dos empresas quieran ampliar su concesión, ¡que se vayan! Es una pena que existan -en tramos- cientos de turistas nacionales y en la estación cuando quieren van, cuando no, no paran y Ositran no dice nada”, subrayó la autoridad edil.

En nombre de siete municipalidades de la provincia, el alcalde de Machu Picchu pidió que no se amplíe la concesión a Perú Rail.

A su turno, la congresista cusqueña Nelly Cuadros, observó que el uso de la vía ferroviaria por Perú Rail es un problema que ha generado mucho debate; sin embargo, subrayó que se debe concluir esta etapa para iniciar acciones concretas para terminar con el contrato de concesión.

A su turno el director general de Ferrocarriles del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ángel Botino Mayorga, dijo que es necesario que se permita la libre competencia de operadores privados en el servicio de transporte ferroviario a fin de mejorar la calidad del servicio.

Por su parte, el gerente general de Ferrocarril Trasandino S.A., César del Carpio Polar, señaló que es necesario que las autoridades regulen más los servicios que ofrecen las diversas empresas de trenes.

Antes del evento, el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Miguel Elías, dijo que las denuncias de los pobladores son constantes, desde los Libros de Reclamaciones, hasta temas de hacinamiento de personas que se trasladan en los vagones.

El evento también participaron los congresistas Modesto Figueroa, Armando Villanueva y Edgar Ochoa.