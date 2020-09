Ayer PlayStation realizó un evento virtual para confirmar la fecha de lanzamiento de su nueva consola (viene en dos versiones) y también el precio oficial de cada una.

Los amantes de los videojuegos anotaron en su calendario que el 12 de noviembre del 2020 será un día muy importante. Podrán adquirir la nueva generación de la consola de Sony, al menos en Australia, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, México y Nueva Zelanda. En el resto del mundo la podrán obtener el 19 del mismo mes.

La empresa también terminó con los meses de duda sobre el precio del videojuego. La marca confirmó que la versión solo digital, es decir, en la que los juegos se descargan, costará US$ 399.

En tanto, la PlayStation 5, que lee discos (Ultra HD Blu-ray) y también realiza descargas, se podrá adquirir por US$ 499. Esos son los precios en tiendas oficiales. No en tiendas retail.

Juegue clásicos de la PlayStation 4

Otra novedad interesante de la consola es la nueva versión de PlayStation Plus Collection. Esta permitirá al usuario descargar juegos como “God of War 4”, “Final Fantasy XV”, “Fall Out 4”, “Mortal Kombat 11”, “Rachet Planet”, “Days Gone”, “Until Dawn”, “Battlefield 1”, “Second Son”, "Batman; Arkham Night, “The Last of US Remastered”, “The Last Guardian”, “Detroit”, “Persona 5” y “Resident Evil Biohazard”.

Todos son parte de los mejores juegos lanzados para la generación anterior. El PlayStation Plus se adquiere pagando de forma mensual o anual, puede ser una tarjeta física o desde la misma tienda en línea.

Estrenos confirmados

En la presentación se mostraron avances de algunos videojuegos ya confirmados y también sorprendieron con algunos títulos como “Final Fantasy XVI” o el desarrollo de un nuevo “God of War”, que hasta el momento se llama “Ragnarok”.

El primer videojuego presentado se trata de uno de los personajes más queridos de la franquicia de Marvel: “Spiderman”. Pero en esta ocasión el héroe es el mismo de la película animada “Into the Spiderverse”, Miles Morales, y los hechos se desarrollan un año después del argumento fílmico. El modo de juego muestra unos gráficos impresionantes y acción en todo momento. El precio será de US$ 49 y el del Ultimate Edition US$ 60.

Por otra parte, Hogwarts Legacy es el nuevo videojuego de rol (RPG en inglés) que vuelve al universo de Harry Potter o de la escuela de magia, porque la historia se desarrolla en 1800 y mostró dar completa libertad para que el jugador elija si quiere ser de los buenos o un villano de la magia. No tiene precio confirmado.

La empresa creadora de la franquicia de “Fallout” presentó también un nuevo tráiler de “Deathloop”, un juego de disparo en primera persona muy al estilo de una película de Quentin Tarantino.

En este video desarrollaron un poco más de la historia de algunos de sus personajes principales, como Egor Serling y Alexis Dorsey. Los jugadores deben eliminar a su antagonista pero siempre reviven. Se trata de un loop muy al estilo de la serie Dark.

Otro lanzamiento es “Demon’s Souls”, cuyo video dentro del juego confirmó lo que todo fan sabía. Su impresionante nivel de dificultad es motivo de memes en comparación con otros videojuegos. Aquí se requiere de horas de experiencia y muerte para derrotar a los enemigos. Su precio es de US$ 69.

Mediante su cuenta de Twitter, PlayStation afirmó que a partir de hoy se puede realizar la reserva de las consolas en algunas tiendas oficiales que aparecerán en la página oficial.