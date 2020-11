PlayStation 5, la nueva consola de Sony, llega este jueves a los salones de Estados Unidos, Japón y México, y con ella una nueva apuesta de la compañía por revalidar su liderazgo en el sector de los videojuegos con un catálogo de juegos exclusivos y un dispositivo que quiere romper con la generación anterior.7

La consola llegará a España, Europa y Latinoamérica una semana después, el 19 de noviembre. Según ha anunciado la compañía no habrá unidades disponibles en tiendas por la pandemia -solo unidades reservadas-, para así evitar las habituales colas de los lanzamientos.

Ps5 llega la misma semana que su competidor, Xbox Series X, y es toda una declaración de intenciones en potencia, diseño y en el catálogo de juegos que la acompaña. Sale en dos modelos, uno ellos digital.

En Estados Unidos costará US$ 499 vs US$ 399, en México 11,499 pesos vs 13,999 pesos y en el resto de países de Latinoamérica y Europa variará.

Análisis

Frente al monolito negro de la Ps4, el diseño de su relevo es curvilíneo, blanco y bastante grande. Mide 39 centímetros de alto, mucho más que el minimalista cubo presentado ayer por Xbox (30 cm) y también que todas sus predecesoras.

La nueva Ps5 es más potente, como se espera de una nueva consola de nueva generación, aunque el salto de potencia es mayor que en anteriores ocasiones. Tiene un complejo proceso de renderización que consigue que las luces y sombras de los juegos ganen en realismo, las imágenes tengan más resolución, y los efectos sean más detallados.

En el modelo de prueba facilitado por PlayStation a Efe, las posibilidades de la nueva consola se aprecian con más claridad en “Spider-Man: Miles Morales”, uno de sus nuevos juegos exclusivos. Los neones de la ciudad de Nueva York, verdes, morados y rojos, y los juegos de luces de la primera escena del atardecer, parecen casi reales.

Además del interfaz renovado, la compañía japonesa explota al máximo la tecnología háptica con su nuevo mando, el DualSense. El nivel de detalle es tan preciso, que se nota si el personaje del juego está andando sobre agua, tirando de una cuerda hacia atrás o corriendo sobre terreno irregular.

“Astros PlayRoom”, el juego que viene incorporado en la consola, está ideado para explorar todas las posibilidades de este nuevo mando, y, de paso, rendir un homenaje a los jugadores históricos de la compañía.

Juegos exclusivos

La gran baza de PlayStation para mantener el podio en esta nueva generación de consolas son sus juegos. El catálogo de títulos exclusivos cuenta, por ahora, con “Astro’s Playroom” –preinstalado-, “Marvel’s Spider-Man: Miles Morales”, la remasterización de “Demon Souls” y “Sackboy A Big Adventure”.

El primer juego que ve la luz es el nuevo “Spinder-Man: Miles Morales”, de Insomniac, uno de los estudios de Sony, y deja desde el primer momento claro todo lo que la consola puede dar de sí en cuanto rapidez de carga, mejora de gráficos y potencia.

Los juegos exclusivos son, además de un reclamo de ventas, los títulos en los que mejor se ven en el dispositivo, porque en cierto modo, están diseñados a su medida y aprovechan al máximo toda su tecnología.

En los próximos meses llegarán a Ps5 “Horizon Forbidden West”, “Ratchet & Clank: Rift Apart”, “Gran Turismo 7”, “Returnal” y otros juegos. Sin fecha confirmada, pero para esta generación también se esperan nuevas entregas de exitosas capítulos como “God of War”.

La nueva consola es compatible con la gran mayoría de títulos de Ps4, que deberían verse mejor y más rápidos en esta nueva consola.

El catálogo de títulos exclusivos que PlayStation 5 trae bajo el brazo es la de las grandes bazas de Sony para ganar, por lo menos al principio y como tirón de ventas, este nuevo asalto de la nueva generación de consolas.