¿Cuántos planes de reestructuración necesita Deutsche Bank?

Puede que el desempeño de las operaciones de negociación de Deutsche Bank AG en estos días no sea vertiginoso, pero no se puede decir lo mismo sobre sus anuncios de estrategia.

Christian Sewing, quien asumió el cargo de máximo ejecutivo hace apenas dos semanas, quiere reducir las ventas y negociaciones de tasas de interés en Estaso Unidos, reducir el negocio de finanzas corporativas en EE.UU. y Asia, y hacer recortes en el negocio de valores globales. Es el cuarto plan de reestructuración para el banco de inversión más grande de Europa en los últimos tres años.

Aquí hay tres gráficos que muestran cómo le ha ido al negocio a medida que la administración se apresura a pasar de una actualización de estrategia a la siguiente.

Los ingresos del banco con sede en Fráncfort han estado disminuyendo constantemente desde que anunció su primer intento de reducir el tamaño del banco de inversión en abril de 2015, bajo los entonces máximos ejecutivos Anshu Jain y Juergen Fitschen. John Cryan, quien asumió el cargo poco después, continuó con su propio anuncio de estrategia en octubre de ese año, para luego modificarlo en marzo de 2017 cuando recaudó capital para reponer las reservas agotadas por los miles de millones de dólares en multas por mala conducta.

Aunque Cryan en ese entonces se comprometió a colocaar nuevamente al banco en la senda del crecimiento, los ingresos disminuyeron. El jueves, Deutsche Bank informó el nivel de ingresos brutos más débil para el primer trimestre desde el comienzo de 2008, cuando el mundo estaba sumido en una crisis financiera. Para el año completo, la compañía tampoco espera un aumento, ya que Sewing intensificará los recortes al banco de inversión.

Gran parte de la disminución de los ingresos proviene de las operaciones de negociación, que ha perdido terreno frente a grandes firmas de Wall Street como JPMorgan Chase & Co. y Goldman Sachs Group Inc. Hasta cierto punto, la contracción había sido intencional, pero cuando los problemas legales del banco llegaron a un punto crítico a fines de 2016, algunos clientes redujeron sus negocios con el banco debido a las preocupaciones sobre su solidez financiera.

El banco dice que si bien la reducción de su presencia en EE.UU. tendrá un efecto negativo, los ingresos por negociación de deuda seguirán siendo "esencialmente planos" este año en comparación con el año pasado. Los recortes en el negocio de valores, incluida una división que atiende a fondos de cobertura, probablemente causen que los ingresos derivados de la negociación de valores caigan este año, según el banco.

Una pieza clave del nuevo plan de Sewing es reducir la banca de inversión en EE.UU., donde el banco alemán no ha podido competir en muchas áreas de forma rentable con los grandes bancos de Wall Street. América representa más de un tercio de los ingresos de la unidad, la mayoría de los cuales provienen de EE.UU., por lo que cualquier recorte tendrá un impacto significativo en el resto de la compañía.

El banco ya comenzó a eliminar personal y despidió a 400 empleados en EE.UU. esta semana. El ritmo se acelerará y eventualmente llegará a más de 1,000 recortes, según una persona con conocimiento del asunto. Andrew Coombs, analista de Citigroup Inc., dice que si bien tiene sentido centrarse en negocios más rentables, las nuevas medidas "también podrían tener consecuencias imprevistas" para el resto de las operaciones de Deutsche Bank.

