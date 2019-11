Julius Baer Ltd. planea una rápida expansión en América Latina, desafiando a rivales más establecidos a medida que emerge de una revisión de tres años de los registros de clientes.

“Mi objetivo es duplicar los activos bajo administración en mi región en tres a cinco años”, comentó Beatriz Sánchez, jefe del departamento las Américas del banco suizo, en una entrevista. “Debería ser una combinación de crecimiento orgánico, adquisiciones estratégicas y asociaciones”.

Sánchez y su equipo establecen su objetivo en medio de un cambio generacional en la dirección del tercer mayor administrador de riqueza de Suiza. Philipp Rickenbacher , de 48 años, asumió el cargo de director ejecutivo en septiembre y rápidamente sacudió la junta ejecutiva. Después de años bajo la sombra de una investigación reguladora suiza sobre su negocio en América Latina y un amplio programa de cumplimiento conocido como Atlas, el banco ahora centra su atención en el crecimiento.

<b>Revertir el retiro</b>

Sánchez dice que Julius Baer es actualmente el sexto o séptimo banco privado internacional más grande de la región. Supervisa alrededor de 500 empleados en todo el mundo, incluidos 160 gerentes de relaciones. Julius Baer administra aproximadamente 40,000 millones de francos suizos (US$ 40,400 millones) en activos para clientes latinoamericanos en la región. El rival suizo UBS Group AG tiene alrededor de 108,000 millones de francos, según una presentación de inversionistas el año pasado.

Los bancos suizos están regresando a América Latina después de que los programas de amnistía llevaron a una retirada a gran escala de las cuentas bancarias secretas. Se pronostica un auge de la riqueza en la región en los próximos años, y los bancos establecen cada vez más oficinas locales además de servir a los ricos de la región desde el extranjero.

Aproximadamente US$ 200,000 millones de riqueza salieron a la luz en la última década después de que los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, México y Chile permitieron a los ciudadanos informar sobre activos no declarados que se encuentran fuera de sus países de origen, sin imponer multas altas o impuestos significativos. La mayor parte de la riqueza declarada, cerca de US$ 120,000 millones, era de argentinos, seguidos de brasileños, con aproximadamente US$ 50,000 millones.

<b>Riqueza de Miami</b>

La mayor parte del dinero no reinvertido en el país termina en Estados Unidos, dijo Sánchez. Suiza todavía atrae fondos, aunque menos que en el pasado. Miami se está convirtiendo en un destino preferido para tales flujos de riqueza y Credit Suisse Group AG está considerando establecer una base en la ciudad, han dicho personas familiarizadas con el asunto.

“No estaría haciendo mi trabajo correctamente si no estuviera pensando estratégicamente en una presencia en EE.UU.”, dijo. “Pero en este momento, no es una opción”.

En Brasil, el mercado más grande del banco en la región, Julius Baer está fusionando dos adquisiciones en un negocio con más de 50,000 millones de reales en activos (US$ 12,600 millones) bajo administración y agregando personal en Suiza para atender a los clientes en el extranjero. En México, también un país central, el banco acaba de recibir la aprobación para abrir una oficina de representación para expandirse localmente. También busca aumentar su alcance en Columbia, dijo Sánchez.

El director ejecutivo, Rickenbacher, está explorando oportunidades de crecimiento y tratando de poner su propio sello en el negocio después de que el relativo desconocido retomó el cargo de Bernhard Hodler en setiembre. Hodler supervisó un período turbulento en el banco mientras trataba de alejarse de la expansión vertiginosa de su predecesor, Boris Collardi.

A principios de octubre, Rickenbacher redujo el número de altos ejecutivos y aumentó el poder de los gerentes clave en su primer cambio importante de gestión desde que se asumió el liderazgo del banco privado suizo. También marcó un aumento en la responsabilidad de Sánchez, quien se enfrentó a una controversia cuando un banquero que anteriormente formaba parte de su grupo se vio envuelto en un escándalo de corrupción.

El arresto de Matthias Krull, exbanquero privado en Venezuela, llevó a Julius Baer a realizar una investigación interna. Krull fue sentenciado a 10 años de prisión por un tribunal federal de EE.UU. en Miami en el 2018 después de declararse culpable de lavado de dinero.

Sánchez apagó las operaciones de Julius Baer en Panamá y Perú como parte de una revisión estratégica de los negocios latinoamericanos, mientras que varios de los principales banqueros de Baer en la región también se fueron.